https://ria.ru/20240614/blagodarnost-1953045185.html

Путин поблагодарил родных военного за совет передать плед на Параде Победы

Путин поблагодарил родных военного за совет передать плед на Параде Победы - РИА Новости, 14.06.2024

Путин поблагодарил родных военного за совет передать плед на Параде Победы

Президент России Владимир Путин поблагодарил родных одного из участников программы "Время героев", которые советовали военному передать главе государства плед... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T23:34

2024-06-14T23:34

2024-06-14T23:34

россия

владимир путин

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил родных одного из участников программы "Время героев", которые советовали военному передать главе государства плед во время Парада Победы 9 мая. "Передайте слова благодарности тем, кто вам все это писал, спасибо за заботу", - сказал в ответ Путин. Гвардии капитан Владислав Головин на встрече рассказал президенту, что во время парада находился с ним на трибуне в одном ряду, и родные отругали его за то, что в прохладную погоду он не предложил главе государства накрыться пледом. Головин - российский военнослужащий, морской пехотинец 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота ВМФ России.

https://ria.ru/20240614/boets-1953037595.html

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россия, владимир путин