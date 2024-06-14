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Путин поблагодарил родных военного за совет передать плед на Параде Победы - РИА Новости, 14.06.2024
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23:34 14.06.2024
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Путин поблагодарил родных военного за совет передать плед на Параде Победы
Путин поблагодарил родных военного за совет передать плед на Параде Победы - РИА Новости, 14.06.2024
Путин поблагодарил родных военного за совет передать плед на Параде Победы
Президент России Владимир Путин поблагодарил родных одного из участников программы "Время героев", которые советовали военному передать главе государства плед... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T23:34
2024-06-14T23:34
россия
владимир путин
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил родных одного из участников программы "Время героев", которые советовали военному передать главе государства плед во время Парада Победы 9 мая. "Передайте слова благодарности тем, кто вам все это писал, спасибо за заботу", - сказал в ответ Путин. Гвардии капитан Владислав Головин на встрече рассказал президенту, что во время парада находился с ним на трибуне в одном ряду, и родные отругали его за то, что в прохладную погоду он не предложил главе государства накрыться пледом. Головин - российский военнослужащий, морской пехотинец 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота ВМФ России.
https://ria.ru/20240614/boets-1953037595.html
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин поблагодарил родных военного за совет передать плед на Параде Победы

Путин поблагодарил родных военного за совет передать плед во время Парада Победы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками специальной кадровой образовательной программы "Время Героев" в мастерской управления "Сенеж"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками специальной кадровой образовательной программы Время Героев в мастерской управления Сенеж - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками специальной кадровой образовательной программы "Время Героев" в мастерской управления "Сенеж"
Читать ria.ru в
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил родных одного из участников программы "Время героев", которые советовали военному передать главе государства плед во время Парада Победы 9 мая.
«
"Передайте слова благодарности тем, кто вам все это писал, спасибо за заботу", - сказал в ответ Путин.
Гвардии капитан Владислав Головин на встрече рассказал президенту, что во время парада находился с ним на трибуне в одном ряду, и родные отругали его за то, что в прохладную погоду он не предложил главе государства накрыться пледом.
Головин - российский военнослужащий, морской пехотинец 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота ВМФ России.
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