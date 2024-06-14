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Полиция Германии изъяла крупнейшую партию кокаина в истории страны - РИА Новости, 14.06.2024
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15:24 14.06.2024
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Полиция Германии изъяла крупнейшую партию кокаина в истории страны
Полиция Германии изъяла крупнейшую партию кокаина в истории страны - РИА Новости, 14.06.2024
Полиция Германии изъяла крупнейшую партию кокаина в истории страны
Десятки тонн кокаина стоимостью несколько миллиардов долларов конфисковали в Германии во время крупнейшей в истории страны полицейской облавы на наркомафию,... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T15:24
2024-06-14T15:24
в мире
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северный рейн-вестфалия
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Десятки тонн кокаина стоимостью несколько миллиардов долларов конфисковали в Германии во время крупнейшей в истории страны полицейской облавы на наркомафию, сообщает издание Bild. "Речь идет о крупнейшей партии кокаина в Германии... Были конфискованы десятки тонн наркотика, а также задержаны семь человек", - пишет Bild со ссылкой на следователей. По данным издания, стоимость конфискованных наркотиков составляет несколько миллиардов долларов. Полицейская операция затронула семь федеральных земель: Северный Рейн-Вестфалию, Баварию, Берлин, Бранденбург, Гамбург, Гессен и Нижнюю Саксонию, добавил Bild.
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в мире, германия, северный рейн-вестфалия, бавария, bild
В мире, Германия, Северный Рейн-Вестфалия, Бавария, Bild
Полиция Германии изъяла крупнейшую партию кокаина в истории страны

Bild: полиция Германии конфисковала десятки тонн кокаина и задержала 7 человек

© AP Photo / dpa/Robert MichaelПолицейские в Германии
Полицейские в Германии - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / dpa/Robert Michael
Полицейские в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Десятки тонн кокаина стоимостью несколько миллиардов долларов конфисковали в Германии во время крупнейшей в истории страны полицейской облавы на наркомафию, сообщает издание Bild.
"Речь идет о крупнейшей партии кокаина в Германии... Были конфискованы десятки тонн наркотика, а также задержаны семь человек", - пишет Bild со ссылкой на следователей.
По данным издания, стоимость конфискованных наркотиков составляет несколько миллиардов долларов. Полицейская операция затронула семь федеральных земель: Северный Рейн-Вестфалию, Баварию, Берлин, Бранденбург, Гамбург, Гессен и Нижнюю Саксонию, добавил Bild.
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
СМИ: Хантер Байден отправлял наркодилерам фотографии кокаина
5 июня, 01:25
 
В миреГерманияСеверный Рейн-ВестфалияБаварияBild
 
 
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