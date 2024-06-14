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Полиция Германии изъяла крупнейшую партию кокаина в истории страны

Полиция Германии изъяла крупнейшую партию кокаина в истории страны - РИА Новости, 14.06.2024

Полиция Германии изъяла крупнейшую партию кокаина в истории страны

Десятки тонн кокаина стоимостью несколько миллиардов долларов конфисковали в Германии во время крупнейшей в истории страны полицейской облавы на наркомафию,... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T15:24

2024-06-14T15:24

2024-06-14T15:24

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северный рейн-вестфалия

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Десятки тонн кокаина стоимостью несколько миллиардов долларов конфисковали в Германии во время крупнейшей в истории страны полицейской облавы на наркомафию, сообщает издание Bild. "Речь идет о крупнейшей партии кокаина в Германии... Были конфискованы десятки тонн наркотика, а также задержаны семь человек", - пишет Bild со ссылкой на следователей. По данным издания, стоимость конфискованных наркотиков составляет несколько миллиардов долларов. Полицейская операция затронула семь федеральных земель: Северный Рейн-Вестфалию, Баварию, Берлин, Бранденбург, Гамбург, Гессен и Нижнюю Саксонию, добавил Bild.

https://ria.ru/20240605/bayden-1950539532.html

германия

северный рейн-вестфалия

бавария

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в мире, германия, северный рейн-вестфалия, бавария, bild