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Мария Багреева: в Москве самая низкая безработица среди мегаполисов G20 - РИА Новости, 14.06.2024
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09:17 14.06.2024
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Мария Багреева: в Москве самая низкая безработица среди мегаполисов G20
Мария Багреева: в Москве самая низкая безработица среди мегаполисов G20 - РИА Новости, 14.06.2024
Мария Багреева: в Москве самая низкая безработица среди мегаполисов G20
Москва среди мегаполисов стран "Большой двадцатки" (G20) имеет самый низкий уровень безработицы – 1,8% за 2023 год по методологии Международной организации... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T09:17
2024-06-14T09:17
мария багреева
москва
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Москва среди мегаполисов стран "Большой двадцатки" (G20) имеет самый низкий уровень безработицы – 1,8% за 2023 год по методологии Международной организации труда (МОТ), рассказала заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.Рейтинг по уровню безработицы, подготовленный столичным департаментом экономической политики и развития, включает 21 крупнейший город стран-участниц G20."Уровень безработицы по методологии МОТ в 2023 году в Москве составил 1,8%, снизившись с 2,3% в 2022-м. Городская экономика интенсивно развивается: расширяют деятельность уже существующие компании и создаются новые, что предопределяет высокий спрос на квалифицированных специалистов, создает баланс на рынке труда и способствует снижению уровня безработицы", – отметила Мария Багреева, чьи слова приводит пресс-служба департамента.Благодаря этому Москва уже четвертый год подряд показывает самый низкий уровень безработицы среди мегаполисов G20, добавила Багреева.Также она отметила, что Москва всегда отличалась низким уровнем безработицы, который до пандемии (с 2010-го по 2019-й) составлял около 1,5%.Как указывается в сообщении, кроме Москвы, в топ-5 вошли Токио (2,5%), Сеул (2,7%), Сидней (3,2%) и Эр-Рияд в Саудовской Аравии (3,7%). Самая высокая безработица по результатам 2023-го – в Брюсселе и Рио-де-Жанейро (10,7% и 9,2% соответственно).Лондон оказался на 11-м месте (5%), на ступень ниже расположился Нью-Йорк (5,2%), далее идут Лос-Анджелес и Париж (5,3% и 5,7% соответственно), добавляется в сообщении.
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мария багреева, москва, большая двадцатка
Мария Багреева, Москва, Большая двадцатка

Мария Багреева: в Москве самая низкая безработица среди мегаполисов G20

© Фото : пресс-служба Департамента экономической политики и развития города МосквыЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© Фото : пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Москва среди мегаполисов стран "Большой двадцатки" (G20) имеет самый низкий уровень безработицы – 1,8% за 2023 год по методологии Международной организации труда (МОТ), рассказала заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
Рейтинг по уровню безработицы, подготовленный столичным департаментом экономической политики и развития, включает 21 крупнейший город стран-участниц G20.
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"Уровень безработицы по методологии МОТ в 2023 году в Москве составил 1,8%, снизившись с 2,3% в 2022-м. Городская экономика интенсивно развивается: расширяют деятельность уже существующие компании и создаются новые, что предопределяет высокий спрос на квалифицированных специалистов, создает баланс на рынке труда и способствует снижению уровня безработицы", – отметила Мария Багреева, чьи слова приводит пресс-служба департамента.
Благодаря этому Москва уже четвертый год подряд показывает самый низкий уровень безработицы среди мегаполисов G20, добавила Багреева.
Также она отметила, что Москва всегда отличалась низким уровнем безработицы, который до пандемии (с 2010-го по 2019-й) составлял около 1,5%.
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Как указывается в сообщении, кроме Москвы, в топ-5 вошли Токио (2,5%), Сеул (2,7%), Сидней (3,2%) и Эр-Рияд в Саудовской Аравии (3,7%). Самая высокая безработица по результатам 2023-го – в Брюсселе и Рио-де-Жанейро (10,7% и 9,2% соответственно).
Лондон оказался на 11-м месте (5%), на ступень ниже расположился Нью-Йорк (5,2%), далее идут Лос-Анджелес и Париж (5,3% и 5,7% соответственно), добавляется в сообщении.
 
Мария БагрееваМоскваБольшая двадцатка
 
 
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