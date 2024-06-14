https://ria.ru/20240614/bezrabotitsa--1952658296.html

Мария Багреева: в Москве самая низкая безработица среди мегаполисов G20

Мария Багреева: в Москве самая низкая безработица среди мегаполисов G20 - РИА Новости, 14.06.2024

Мария Багреева: в Москве самая низкая безработица среди мегаполисов G20

Москва среди мегаполисов стран "Большой двадцатки" (G20) имеет самый низкий уровень безработицы – 1,8% за 2023 год по методологии Международной организации... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T09:17

2024-06-14T09:17

2024-06-14T09:17

мария багреева

москва

большая двадцатка

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Москва среди мегаполисов стран "Большой двадцатки" (G20) имеет самый низкий уровень безработицы – 1,8% за 2023 год по методологии Международной организации труда (МОТ), рассказала заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.Рейтинг по уровню безработицы, подготовленный столичным департаментом экономической политики и развития, включает 21 крупнейший город стран-участниц G20."Уровень безработицы по методологии МОТ в 2023 году в Москве составил 1,8%, снизившись с 2,3% в 2022-м. Городская экономика интенсивно развивается: расширяют деятельность уже существующие компании и создаются новые, что предопределяет высокий спрос на квалифицированных специалистов, создает баланс на рынке труда и способствует снижению уровня безработицы", – отметила Мария Багреева, чьи слова приводит пресс-служба департамента.Благодаря этому Москва уже четвертый год подряд показывает самый низкий уровень безработицы среди мегаполисов G20, добавила Багреева.Также она отметила, что Москва всегда отличалась низким уровнем безработицы, который до пандемии (с 2010-го по 2019-й) составлял около 1,5%.Как указывается в сообщении, кроме Москвы, в топ-5 вошли Токио (2,5%), Сеул (2,7%), Сидней (3,2%) и Эр-Рияд в Саудовской Аравии (3,7%). Самая высокая безработица по результатам 2023-го – в Брюсселе и Рио-де-Жанейро (10,7% и 9,2% соответственно).Лондон оказался на 11-м месте (5%), на ступень ниже расположился Нью-Йорк (5,2%), далее идут Лос-Анджелес и Париж (5,3% и 5,7% соответственно), добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240607/vrp-1951145518.html

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москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мария багреева, москва, большая двадцатка