https://ria.ru/20240614/bespilotniki-1952788609.html

Белоусов и Дюмин провели совещание по вопросам поставок войскам БПЛА

Белоусов и Дюмин провели совещание по вопросам поставок войскам БПЛА - РИА Новости, 14.06.2024

Белоусов и Дюмин провели совещание по вопросам поставок войскам БПЛА

Глава Минобороны Андрей Белоусов и помощник президента Алексей Дюмин провели совместное совещание по вопросам взаимодействия с регионами страны в поставках... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T10:02

2024-06-14T10:02

2024-06-14T10:18

специальная военная операция на украине

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андрей белоусов

алексей дюмин

безопасность

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Глава Минобороны Андрей Белоусов и помощник президента Алексей Дюмин провели совместное совещание по вопросам взаимодействия с регионами страны в поставках беспилотников войскам, сообщили в Минобороны. "В Национальном центре управления обороной России состоялось совместное селекторное совещание помощника президента Алексея Дюмина и министра обороны Андрея Белоусова по вопросам взаимодействия с субъектами страны в части поставок беспилотных летательных аппаратов и обучения их применению", — уточнили в ведомстве.Глава Минобороны указал на важность взаимодействия при организации помощи войскам, что избежать избыточной вариативности изделий на фронте. Как подчеркнул Белоусов, такой подход повысит эффективность применения поставляемых регионами технических средств."Белоусов отметил, что субъекты Российской Федерации с самого начала СВО оказывают большую помощь войскам в вопросах поставки техники, экипировки. Речь идет о закупках и поставках беспилотников, средствах "окопного" РЭБ, колесной техники, элементов бронезащиты и другой экипировки напрямую в подразделения", — добавили в министерстве.При этом он также заявил о необходимости упорядочивания и координации поставок средств радиоэлектронной борьбы и разведки российским войскам.В свою очередь, Дюмин указал на необходимость повысить эффективность взаимодействия субъектов и регионального бизнеса с Минобороны при разработке и производстве беспилотников, средств РЭБ и разведки, а также других высокотехнологичных устройств.

https://ria.ru/20240430/bespilotniki-1943128961.html

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россия, андрей белоусов, алексей дюмин, безопасность