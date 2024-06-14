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Силы ПВО сбили 87 беспилотников над российскими регионами - РИА Новости, 14.06.2024
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07:17 14.06.2024 (обновлено: 09:23 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/bespilotniki-1952762435.html
Силы ПВО сбили 87 беспилотников над российскими регионами
Силы ПВО сбили 87 беспилотников над российскими регионами - РИА Новости, 14.06.2024
Силы ПВО сбили 87 беспилотников над российскими регионами
Силы ПВО ночью сбили 87 украинских беспилотников над шестью регионами России, сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T07:17
2024-06-14T09:23
специальная военная операция на украине
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россия
белгородская область
безопасность
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Силы ПВО ночью сбили 87 украинских беспилотников над шестью регионами России, сообщили в пресс-службе Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — заявили в ведомстве.Как уточнили в Минобороны, 70 БПЛА перехватили и уничтожили в небе над Ростовской областью, по шесть — над Курской и Воронежской, по два — над Белгородской и Курской, еще один беспилотник сбили над Крымом.Перед этим ростовский губернатор Василий Голубев сообщил, что силы ПВО отразили массированную атаку дронов, в Морозовском районе нарушено энергоснабжение, принимаются меры по подключению потребителей по резервной схеме. Глава Воронежской области Александр Гусев, в свою очередь, заявил о попытке БПЛА атаковать нефтебазу в Лискинском районе. В результате падения обломков незначительные повреждения получил неиспользуемый резервуар. Возгорания не произошло, пострадавших и разрушений других объектов инфраструктуры нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. Чаще всех под ударами оказываются приграничные области — Белгородская, Курская, Брянская и Крым.
https://ria.ru/20240614/ukraina-1952217480.html
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ростовская область, россия, белгородская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Россия, Белгородская область, Безопасность
Силы ПВО сбили 87 беспилотников над российскими регионами

Минобороны: ПВО ночью нейтрализовала над шестью регионами РФ 87 БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗРК "Стрела-10"
ЗРК Стрела-10 - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Силы ПВО ночью сбили 87 украинских беспилотников над шестью регионами России, сообщили в пресс-службе Минобороны.
«
"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — заявили в ведомстве.
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Как уточнили в Минобороны, 70 БПЛА перехватили и уничтожили в небе над Ростовской областью, по шесть — над Курской и Воронежской, по два — над Белгородской и Курской, еще один беспилотник сбили над Крымом.
Перед этим ростовский губернатор Василий Голубев сообщил, что силы ПВО отразили массированную атаку дронов, в Морозовском районе нарушено энергоснабжение, принимаются меры по подключению потребителей по резервной схеме.
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Глава Воронежской области Александр Гусев, в свою очередь, заявил о попытке БПЛА атаковать нефтебазу в Лискинском районе. В результате падения обломков незначительные повреждения получил неиспользуемый резервуар. Возгорания не произошло, пострадавших и разрушений других объектов инфраструктуры нет.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. Чаще всех под ударами оказываются приграничные области — Белгородская, Курская, Брянская и Крым.
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