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В Ростовской области отразили массированную атаку беспилотников - РИА Новости, 14.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:57 14.06.2024 (обновлено: 04:44 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/bespilotniki-1952755111.html
В Ростовской области отразили массированную атаку беспилотников
В Ростовской области отразили массированную атаку беспилотников - РИА Новости, 14.06.2024
В Ростовской области отразили массированную атаку беспилотников
Силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников в Ростовской области, предварительно, жертв нет, сообщил губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T03:57
2024-06-14T04:44
специальная военная операция на украине
ростовская область
василий голубев
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников в Ростовской области, предварительно, жертв нет, сообщил губернатор региона Василий Голубев.&quot;Силы ПВО успешно отразили массовую атаку БПЛА на территории Ростовской области. Дроны уничтожены в районе нескольких населенных пунктов региона. По предварительным данным, жертв нет. Последствия на земле уточняются&quot;, — написал он в Telegram-канале.В свою очередь воронежский губернатор Александр Гусев сообщил, что украинские БПЛА пытались атаковать нефтебазу в Лискинском районе. По предварительной информации, незначительно повреждены топливные резервуары, возгорания не было, пострадавшие отсутствуют.Еще пять беспилотников сбили в Курской области, об этом написал в своем Telegram-канале глава региона Алексей Смирнов.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. Чаще всех под ударами оказываются приграничные области — Белгородская, Курская, Брянская — и Крым.
https://ria.ru/20240614/nebenzya-1952752892.html
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ростовская область, василий голубев
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Василий Голубев
В Ростовской области отразили массированную атаку беспилотников

Губернатор Голубев: ПВО отразила в Ростовской области массированную атаку БПЛА

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников в Ростовской области, предварительно, жертв нет, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
«

"Силы ПВО успешно отразили массовую атаку БПЛА на территории Ростовской области. Дроны уничтожены в районе нескольких населенных пунктов региона. По предварительным данным, жертв нет. Последствия на земле уточняются", — написал он в Telegram-канале.

В свою очередь воронежский губернатор Александр Гусев сообщил, что украинские БПЛА пытались атаковать нефтебазу в Лискинском районе. По предварительной информации, незначительно повреждены топливные резервуары, возгорания не было, пострадавшие отсутствуют.
Еще пять беспилотников сбили в Курской области, об этом написал в своем Telegram-канале глава региона Алексей Смирнов.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. Чаще всех под ударами оказываются приграничные области — Белгородская, Курская, Брянская — и Крым.
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Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьВасилий Голубев
 
 
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