https://ria.ru/20240614/bespilotniki-1952755111.html

В Ростовской области отразили массированную атаку беспилотников

В Ростовской области отразили массированную атаку беспилотников - РИА Новости, 14.06.2024

В Ростовской области отразили массированную атаку беспилотников

Силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников в Ростовской области, предварительно, жертв нет, сообщил губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T03:57

2024-06-14T03:57

2024-06-14T04:44

специальная военная операция на украине

ростовская область

василий голубев

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников в Ростовской области, предварительно, жертв нет, сообщил губернатор региона Василий Голубев."Силы ПВО успешно отразили массовую атаку БПЛА на территории Ростовской области. Дроны уничтожены в районе нескольких населенных пунктов региона. По предварительным данным, жертв нет. Последствия на земле уточняются", — написал он в Telegram-канале.В свою очередь воронежский губернатор Александр Гусев сообщил, что украинские БПЛА пытались атаковать нефтебазу в Лискинском районе. По предварительной информации, незначительно повреждены топливные резервуары, возгорания не было, пострадавшие отсутствуют.Еще пять беспилотников сбили в Курской области, об этом написал в своем Telegram-канале глава региона Алексей Смирнов.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. Чаще всех под ударами оказываются приграничные области — Белгородская, Курская, Брянская — и Крым.

https://ria.ru/20240614/nebenzya-1952752892.html

ростовская область

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ростовская область, василий голубев