https://ria.ru/20240614/bespilotniki-1952746906.html

В России к 2030 году подготовят более миллиона операторов беспилотников

В России к 2030 году подготовят более миллиона операторов беспилотников - РИА Новости, 14.06.2024

В России к 2030 году подготовят более миллиона операторов беспилотников

Планируется подготовить более миллиона специалистов для работы в отрасли беспилотников в России к 2030 году, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T00:48

2024-06-14T00:48

2024-06-14T00:48

россия

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Планируется подготовить более миллиона специалистов для работы в отрасли беспилотников в России к 2030 году, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Например, для отрасли беспилотников мы подготовим более миллиона специалистов в 2030 году, и в эту работу уже включены 42 800 школ и организации СПО, и 70 организаций высшего образования", - сказал Чернышенко в ходе заседания Совета по науке и образованию.

https://ria.ru/20240322/proekt-1934860193.html

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россия, дмитрий чернышенко