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В России к 2030 году подготовят более миллиона операторов беспилотников - РИА Новости, 14.06.2024
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00:48 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/bespilotniki-1952746906.html
В России к 2030 году подготовят более миллиона операторов беспилотников
В России к 2030 году подготовят более миллиона операторов беспилотников - РИА Новости, 14.06.2024
В России к 2030 году подготовят более миллиона операторов беспилотников
Планируется подготовить более миллиона специалистов для работы в отрасли беспилотников в России к 2030 году, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T00:48
2024-06-14T00:48
россия
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Планируется подготовить более миллиона специалистов для работы в отрасли беспилотников в России к 2030 году, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Например, для отрасли беспилотников мы подготовим более миллиона специалистов в 2030 году, и в эту работу уже включены 42 800 школ и организации СПО, и 70 организаций высшего образования", - сказал Чернышенко в ходе заседания Совета по науке и образованию.
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россия, дмитрий чернышенко
Россия, Дмитрий Чернышенко
В России к 2030 году подготовят более миллиона операторов беспилотников

Чернышенко: к 2030 году в РФ подготовят более миллиона операторов беспилотников

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКвадрокоптер
Квадрокоптер - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Планируется подготовить более миллиона специалистов для работы в отрасли беспилотников в России к 2030 году, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Например, для отрасли беспилотников мы подготовим более миллиона специалистов в 2030 году, и в эту работу уже включены 42 800 школ и организации СПО, и 70 организаций высшего образования", - сказал Чернышенко в ходе заседания Совета по науке и образованию.
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