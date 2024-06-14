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Адвокат рассказал, когда Никита Белых выйдет из колонии - РИА Новости, 14.06.2024
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14:04 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/belykh-1952886682.html
Адвокат рассказал, когда Никита Белых выйдет из колонии
Адвокат рассказал, когда Никита Белых выйдет из колонии - РИА Новости, 14.06.2024
Адвокат рассказал, когда Никита Белых выйдет из колонии
Точную дату выхода из колонии экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, осужденного за взятку, определит ГУФСИН, он может выйти как 24 июня, так и 21... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T14:04
2024-06-14T14:04
происшествия
россия
киров
кировская область
никита белых
владимир путин
кировский областной суд
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УФА, 14 июн – РИА Новости. Точную дату выхода из колонии экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, осужденного за взятку, определит ГУФСИН, он может выйти как 24 июня, так и 21 июня, заявил РИА Новости адвокат Андрей Грохотов. "Срок Белых заканчивается 24 июня полностью, последний день отбывания наказания - 23 июня. А это выходной день, поэтому он может выйти или 21 июня, или 24 июня, хотя по закону будет правильно 21 июня", - пояснил Грохотов, отметив, что точную дату определят в ГУФСИН. Белых отбывает наказание в ИК-1 Кирова. Октябрьский районный суд Кирова 26 декабря приговорил Белых к 2,5 годам лишения свободы за злоупотребление полномочиями (статья 285 УК РФ) и сразу же освободил от отбывания наказания в связи с истечением срока давности. Кроме того, суд оправдал Белых по обвинению в превышении полномочий (статья 286 УК РФ). Кировский областной суд 28 июня рассмотрит апелляцию на приговор. По первому делу в феврале 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил Белых к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 миллиона рублей по обвинению во взятках от предпринимателей. Вину он не признал. Белых был задержан в июне 2016 года в одном из московских ресторанов при передаче части взятки. СМИ опубликовали фотографии растерянного губернатора и пачек денег перед ним. Прояснить ситуацию на месте он не смог. Вскоре после задержания президент России Владимир Путин снял Белых с должности с формулировкой "в связи с утратой доверия".
https://ria.ru/20240614/sud-1952821423.html
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происшествия, россия, киров, кировская область, никита белых, владимир путин, кировский областной суд
Происшествия, Россия, Киров, Кировская область, Никита Белых, Владимир Путин, Кировский областной суд
Адвокат рассказал, когда Никита Белых выйдет из колонии

Адвокат Грохотов: Белых может выйти из колонии 21 или 24 июня

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЭкс-губернатор Кировской области Никита Белых
Экс-губернатор Кировской области Никита Белых - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Экс-губернатор Кировской области Никита Белых. Архивное фото
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УФА, 14 июн – РИА Новости. Точную дату выхода из колонии экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, осужденного за взятку, определит ГУФСИН, он может выйти как 24 июня, так и 21 июня, заявил РИА Новости адвокат Андрей Грохотов.
«
"Срок Белых заканчивается 24 июня полностью, последний день отбывания наказания - 23 июня. А это выходной день, поэтому он может выйти или 21 июня, или 24 июня, хотя по закону будет правильно 21 июня", - пояснил Грохотов, отметив, что точную дату определят в ГУФСИН.
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Белых отбывает наказание в ИК-1 Кирова.
Октябрьский районный суд Кирова 26 декабря приговорил Белых к 2,5 годам лишения свободы за злоупотребление полномочиями (статья 285 УК РФ) и сразу же освободил от отбывания наказания в связи с истечением срока давности. Кроме того, суд оправдал Белых по обвинению в превышении полномочий (статья 286 УК РФ). Кировский областной суд 28 июня рассмотрит апелляцию на приговор.
По первому делу в феврале 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил Белых к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 миллиона рублей по обвинению во взятках от предпринимателей. Вину он не признал.
Белых был задержан в июне 2016 года в одном из московских ресторанов при передаче части взятки. СМИ опубликовали фотографии растерянного губернатора и пачек денег перед ним. Прояснить ситуацию на месте он не смог. Вскоре после задержания президент России Владимир Путин снял Белых с должности с формулировкой "в связи с утратой доверия".
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ПроисшествияРоссияКировКировская областьНикита БелыхВладимир ПутинКировский областной суд
 
 
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