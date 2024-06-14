Адвокат рассказал, когда Никита Белых выйдет из колонии
Адвокат Грохотов: Белых может выйти из колонии 21 или 24 июня
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЭкс-губернатор Кировской области Никита Белых
Экс-губернатор Кировской области Никита Белых. Архивное фото
УФА, 14 июн – РИА Новости. Точную дату выхода из колонии экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, осужденного за взятку, определит ГУФСИН, он может выйти как 24 июня, так и 21 июня, заявил РИА Новости адвокат Андрей Грохотов.
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"Срок Белых заканчивается 24 июня полностью, последний день отбывания наказания - 23 июня. А это выходной день, поэтому он может выйти или 21 июня, или 24 июня, хотя по закону будет правильно 21 июня", - пояснил Грохотов, отметив, что точную дату определят в ГУФСИН.
Белых отбывает наказание в ИК-1 Кирова.
Октябрьский районный суд Кирова 26 декабря приговорил Белых к 2,5 годам лишения свободы за злоупотребление полномочиями (статья 285 УК РФ) и сразу же освободил от отбывания наказания в связи с истечением срока давности. Кроме того, суд оправдал Белых по обвинению в превышении полномочий (статья 286 УК РФ). Кировский областной суд 28 июня рассмотрит апелляцию на приговор.
По первому делу в феврале 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил Белых к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 миллиона рублей по обвинению во взятках от предпринимателей. Вину он не признал.
Белых был задержан в июне 2016 года в одном из московских ресторанов при передаче части взятки. СМИ опубликовали фотографии растерянного губернатора и пачек денег перед ним. Прояснить ситуацию на месте он не смог. Вскоре после задержания президент России Владимир Путин снял Белых с должности с формулировкой "в связи с утратой доверия".