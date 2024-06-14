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В Белгороде и Шебекино объявили отбой ракетной опасности
В Белгороде и Шебекино объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 14.06.2024
В Белгороде и Шебекино объявили отбой ракетной опасности
Отбой ракетной опасности объявлен в Белгороде и Шебекино, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T10:55
2024-06-14T10:55
2024-06-14T11:35
происшествия
белгород
шебекино
белгородский район
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Белгороде и Шебекино, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. "РСЧС: Внимание! Город Белгород, Белгородский район, город Шебекино и Шебекинский городской округ. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении. Сообщение об отмене ракетной опасности появилось через 13 минут после ее объявления.
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происшествия, белгород, шебекино, белгородский район
Происшествия, Белгород, Шебекино, Белгородский район
В Белгороде и Шебекино объявили отбой ракетной опасности
Мэрия: в Белгороде и Шебекино объявили отбой ракетной опасности