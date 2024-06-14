https://ria.ru/20240614/belgorod-1952803015.html
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность - РИА Новости, 14.06.2024
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Шебекино, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T10:47
2024-06-14T10:47
2024-06-14T10:47
происшествия
белгород
шебекино
белгородский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934527668_0:160:3099:1903_1920x0_80_0_0_0827f3af56c08537bee2fb2beaa44191.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Шебекино, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, город Шебекино. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html
белгород
шебекино
белгородский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934527668_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_46f63a114ac114f016b00c999d83934c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, шебекино, белгородский район
Происшествия, Белгород, Шебекино, Белгородский район
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
Мэрия Белгорода: в городе и Шебекино объявлена ракетная опасность