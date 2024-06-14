https://ria.ru/20240614/bekker-1953029611.html
"Хотят мира". В США сделали неожиданное заявление о плане Путина
"Хотят мира". В США сделали неожиданное заявление о плане Путина - РИА Новости, 14.06.2024
"Хотят мира". В США сделали неожиданное заявление о плане Путина
Население Украины может хотеть перемирия или переговоров с Россией, но у них нет возможности этого добиться, пока режим Зеленского даже не допускает проведение... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T21:28
2024-06-14T21:28
2024-06-14T21:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
нато
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952892503_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_7a19a2e7d2de9476fe5a0e66faaf065f.jpg
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Население Украины может хотеть перемирия или переговоров с Россией, но у них нет возможности этого добиться, пока режим Зеленского даже не допускает проведение президентских выборов, считает американский журналист Кайл Беккер."Возникает большой вопрос: что, если украинцы хотят мира? Но Зеленский отменил выборы. Это означает, что украинский народ не имеет возможности предъявить свои жалобы и недовольства путем официального голосования", — написал журналист в социальной сети X, комментируя отказ Зеленского от мирной инициативы Путина.В пятницу на встрече с руководством МИД России Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО— Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Зеленский отверг это предложение, назвав его "ультиматумом".
https://ria.ru/20240614/praud-1953005625.html
украина
россия
киев
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952895663_0:0:2920:2190_1920x0_80_0_0_02c6ad29b7da0f0c449be2a9127e4f81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, киев, нато, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, НАТО, США
"Хотят мира". В США сделали неожиданное заявление о плане Путина
Беккер: режим Зеленского стоит на пути у украинцев, которые хотят мира