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"Хотят мира". В США сделали неожиданное заявление о плане Путина - РИА Новости, 14.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:28 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/bekker-1953029611.html
"Хотят мира". В США сделали неожиданное заявление о плане Путина
"Хотят мира". В США сделали неожиданное заявление о плане Путина - РИА Новости, 14.06.2024
"Хотят мира". В США сделали неожиданное заявление о плане Путина
Население Украины может хотеть перемирия или переговоров с Россией, но у них нет возможности этого добиться, пока режим Зеленского даже не допускает проведение... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T21:28
2024-06-14T21:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Население Украины может хотеть перемирия или переговоров с Россией, но у них нет возможности этого добиться, пока режим Зеленского даже не допускает проведение президентских выборов, считает американский журналист Кайл Беккер."Возникает большой вопрос: что, если украинцы хотят мира? Но Зеленский отменил выборы. Это означает, что украинский народ не имеет возможности предъявить свои жалобы и недовольства путем официального голосования", — написал журналист в социальной сети X, комментируя отказ Зеленского от мирной инициативы Путина.В пятницу на встрече с руководством МИД России Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО— Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Зеленский отверг это предложение, назвав его "ультиматумом".
https://ria.ru/20240614/praud-1953005625.html
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в мире, украина, россия, киев, нато, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, НАТО, США
"Хотят мира". В США сделали неожиданное заявление о плане Путина

Беккер: режим Зеленского стоит на пути у украинцев, которые хотят мира

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с руководством МИД РФ
Президент Владимир Путин встретился с руководством МИД РФ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Президент Владимир Путин встретился с руководством МИД РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Население Украины может хотеть перемирия или переговоров с Россией, но у них нет возможности этого добиться, пока режим Зеленского даже не допускает проведение президентских выборов, считает американский журналист Кайл Беккер.
"Возникает большой вопрос: что, если украинцы хотят мира? Но Зеленский отменил выборы. Это означает, что украинский народ не имеет возможности предъявить свои жалобы и недовольства путем официального голосования", — написал журналист в социальной сети X, комментируя отказ Зеленского от мирной инициативы Путина.
В пятницу на встрече с руководством МИД России Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТОМоскве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Зеленский отверг это предложение, назвав его "ультиматумом".
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
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