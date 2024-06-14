https://ria.ru/20240614/bekker-1953029611.html

"Хотят мира". В США сделали неожиданное заявление о плане Путина

"Хотят мира". В США сделали неожиданное заявление о плане Путина - РИА Новости, 14.06.2024

"Хотят мира". В США сделали неожиданное заявление о плане Путина

Население Украины может хотеть перемирия или переговоров с Россией, но у них нет возможности этого добиться, пока режим Зеленского даже не допускает проведение... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T21:28

2024-06-14T21:28

2024-06-14T21:28

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Население Украины может хотеть перемирия или переговоров с Россией, но у них нет возможности этого добиться, пока режим Зеленского даже не допускает проведение президентских выборов, считает американский журналист Кайл Беккер."Возникает большой вопрос: что, если украинцы хотят мира? Но Зеленский отменил выборы. Это означает, что украинский народ не имеет возможности предъявить свои жалобы и недовольства путем официального голосования", — написал журналист в социальной сети X, комментируя отказ Зеленского от мирной инициативы Путина.В пятницу на встрече с руководством МИД России Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО— Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Зеленский отверг это предложение, назвав его "ультиматумом".

https://ria.ru/20240614/praud-1953005625.html

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в мире, украина, россия, киев, нато, сша