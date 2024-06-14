https://ria.ru/20240614/bayden-1953021530.html
Байден поздравил Трампа с днем рождения
Байден поздравил Трампа с днем рождения - РИА Новости, 14.06.2024
Байден поздравил Трампа с днем рождения
Президент США Джо Байден в пятницу поздравил своего предшественника и наиболее вероятного соперника в борьбе за власть Дональда Трампа с днем рождения, не... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T20:43
2024-06-14T20:43
2024-06-14T20:44
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ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден в пятницу поздравил своего предшественника и наиболее вероятного соперника в борьбе за власть Дональда Трампа с днем рождения, не упустив возможности представить себя в выгодном свете в преддверии предстоящих осенью выборов. "Поздравляю тебя с 78-летием, Дональд. Прими эти слова как один старик от другого: возраст – это всего лишь цифра. Однако эти выборы – это вопрос выбора", - написал Байден в своем официальном аккаунте в соцсети X. К своему поздравлению глава государства приложил 30-секундный видеоролик, в котором под музыку поочередно сменяются кадры с Трампом и Байденом. В подписях на черно-белых кадрах с Трампом перечисляются некоторые из его наиболее известных "прегрешений", включая уголовные обвинения против политика, подозрения в его причастности к штурму Капитолия, "диктаторские" наклонности и налоговые послабления для крупного бизнеса. Кадры с Байденом, напротив, цветные, а подписи к ним выставляют главу государства исключительно в положительном свете, зачастую за счет его прямого противопоставления Трампу.
https://ria.ru/20240607/bayden-1951351846.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп
Байден поздравил Трампа с днем рождения
Байден поздравил Трампа с днем рождения, припомнил ему уголовные обвинения
ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости.
Президент США Джо Байден в пятницу поздравил
своего предшественника и наиболее вероятного соперника в борьбе за власть Дональда Трампа с днем рождения, не упустив возможности представить себя в выгодном свете в преддверии предстоящих осенью выборов.
"Поздравляю тебя с 78-летием, Дональд. Прими эти слова как один старик от другого: возраст – это всего лишь цифра. Однако эти выборы – это вопрос выбора", - написал Байден в своем официальном аккаунте в соцсети X.
К своему поздравлению глава государства приложил 30-секундный видеоролик, в котором под музыку поочередно сменяются кадры с Трампом и Байденом. В подписях на черно-белых кадрах с Трампом перечисляются некоторые из его наиболее известных "прегрешений", включая уголовные обвинения против политика, подозрения в его причастности к штурму Капитолия, "диктаторские" наклонности и налоговые послабления для крупного бизнеса.
Кадры с Байденом, напротив, цветные, а подписи к ним выставляют главу государства исключительно в положительном свете, зачастую за счет его прямого противопоставления Трампу.