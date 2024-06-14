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Заставил женщину ждать: Мелони упрекнула Байдена в недостатке галантности - РИА Новости, 14.06.2024
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01:32 14.06.2024 (обновлено: 13:50 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/bayden-1952749640.html
Заставил женщину ждать: Мелони упрекнула Байдена в недостатке галантности
Заставил женщину ждать: Мелони упрекнула Байдена в недостатке галантности - РИА Новости, 14.06.2024
Заставил женщину ждать: Мелони упрекнула Байдена в недостатке галантности
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в шутку упрекнула президента США Джо Байдена, который опоздал на церемонию приветствия лидеров G7, в недостатке... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T01:32
2024-06-14T13:50
в мире
италия
сша
адриатическое море
джорджа мелони
джо байден
g7
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в шутку упрекнула президента США Джо Байдена, который опоздал на церемонию приветствия лидеров G7, в недостатке галантности. Лидеры "Большой семерки" (G7) в четверг встречались на закрытом курорте Борго-Эньяциa, представляющим собой пятизвездочный гостиничный комплекс в провинции Бриндизи близ побережья Адриатического моря. На кадрах телевизионного агентства Vista, освещавшего мероприятие, видно, как Мелони встречает Байдена под гостиничным портиком. "Вы не должны заставлять женщину так ждать", - произносит премьер при виде американского лидера. Как отмечает агентство, Мелони ждала Байдена более 20 минут.
https://ria.ru/20240614/tramp-1952749493.html
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в мире, италия, сша, адриатическое море, джорджа мелони, джо байден, g7
В мире, Италия, США, Адриатическое море, Джорджа Мелони, Джо Байден, G7
Заставил женщину ждать: Мелони упрекнула Байдена в недостатке галантности

Мелони упрекнула опоздавшего Байдена в том, что он "заставил женщину ждать"

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден и премьер-министр Италии Джорджия Мелони на саммите G7. 14 июня 2024
Президент США Джо Байден и премьер-министр Италии Джорджия Мелони на саммите G7. 14 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден и премьер-министр Италии Джорджия Мелони на саммите G7. 14 июня 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в шутку упрекнула президента США Джо Байдена, который опоздал на церемонию приветствия лидеров G7, в недостатке галантности.
Лидеры "Большой семерки" (G7) в четверг встречались на закрытом курорте Борго-Эньяциa, представляющим собой пятизвездочный гостиничный комплекс в провинции Бриндизи близ побережья Адриатического моря.
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На кадрах телевизионного агентства Vista, освещавшего мероприятие, видно, как Мелони встречает Байдена под гостиничным портиком. "Вы не должны заставлять женщину так ждать", - произносит премьер при виде американского лидера.
Как отмечает агентство, Мелони ждала Байдена более 20 минут.
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В миреИталияСШААдриатическое мореДжорджа МелониДжо БайденG7
 
 
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