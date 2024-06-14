https://ria.ru/20240614/bayden-1952749640.html

Заставил женщину ждать: Мелони упрекнула Байдена в недостатке галантности

Заставил женщину ждать: Мелони упрекнула Байдена в недостатке галантности - РИА Новости, 14.06.2024

Заставил женщину ждать: Мелони упрекнула Байдена в недостатке галантности

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в шутку упрекнула президента США Джо Байдена, который опоздал на церемонию приветствия лидеров G7, в недостатке... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T01:32

2024-06-14T01:32

2024-06-14T13:50

в мире

италия

сша

адриатическое море

джорджа мелони

джо байден

g7

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в шутку упрекнула президента США Джо Байдена, который опоздал на церемонию приветствия лидеров G7, в недостатке галантности. Лидеры "Большой семерки" (G7) в четверг встречались на закрытом курорте Борго-Эньяциa, представляющим собой пятизвездочный гостиничный комплекс в провинции Бриндизи близ побережья Адриатического моря. На кадрах телевизионного агентства Vista, освещавшего мероприятие, видно, как Мелони встречает Байдена под гостиничным портиком. "Вы не должны заставлять женщину так ждать", - произносит премьер при виде американского лидера. Как отмечает агентство, Мелони ждала Байдена более 20 минут.

https://ria.ru/20240614/tramp-1952749493.html

https://ria.ru/20240303/bayden-1930841340.html

италия

сша

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в мире, италия, сша, адриатическое море, джорджа мелони, джо байден, g7