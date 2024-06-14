https://ria.ru/20240614/bayden-1952749190.html

Байден огрызнулся на пресс-конференции с Зеленским

Байден огрызнулся на пресс-конференции с Зеленским - РИА Новости, 14.06.2024

Байден огрызнулся на пресс-конференции с Зеленским

Президент США Джо Байден "огрызнулся" и отчитал журналиста Bloomberg во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским на полях саммита G7 в Италии,... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T01:24

2024-06-14T01:24

2024-06-14T09:46

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джо байден

g7

саммит g7

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден "огрызнулся" и отчитал журналиста Bloomberg во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским на полях саммита G7 в Италии, пишет Daily Mail.Недовольство главы Белого дома вызвал вопрос о возможности достижения перемирия в секторе Газа в тот момент, когда он вместе с Зеленским "рекламировал" подписание соглашения о безопасности между Украиной и США, отмечает издание."Я бы хотел, чтобы вы, ребята, немного играли по правилам. Я здесь, чтобы поговорить о критической ситуации на Украине. Вы спрашиваете меня о другом", — недовольно заявил Байден, пообещав ответить на вопрос по теме Газы позднее.Впоследствии он заявил, что не уверен в том, что соглашение о перемирии в секторе Газа будет вскоре достигнуто, но не потерял надежды на это.В четверг Зеленский и Байден подписали соглашение о безопасности между Украиной и США. Документ не включает никаких обязательств со стороны Вашингтона по использованию его сил для защиты Киева. Он также не содержит каких-либо денежных обязательств для американской стороны. При этом, в соглашении содержится положение о намерении администрации Байдена работать с конгрессом над выполнением обязательств в сфере безопасности, в том числе над "долгосрочным финансированием" на нужды Украины.

https://ria.ru/20240613/bayden-1952731866.html

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