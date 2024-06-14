https://ria.ru/20240614/babaeva-1952889571.html
Суд продолжит рассмотрение дела о гибели Бабаевой в июле
Суд продолжит рассмотрение дела о гибели Бабаевой в июле - РИА Новости, 14.06.2024
Суд продолжит рассмотрение дела о гибели Бабаевой в июле
Симферопольский районный суд Крыма продолжит рассмотрения дела о гибели бывшего руководителя крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланы... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T14:11
2024-06-14T14:11
2024-06-14T14:11
происшествия
россия
светлана бабаева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Симферопольский районный суд Крыма продолжит рассмотрения дела о гибели бывшего руководителя крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой 3 июля, передает корреспондент РИА Новости. В пятницу прошло уже четвертое заседание. На нем были допрошены потерпевший Евгений Двоскин, муж Бабаевой, и подсудимый Игорь Малёв, признавший, что журналистка погибла от его выстрела. "Определена дата: 3 июля 2024 года в 11.30", - сказал судья Александр Сердюк. Он также ориентировал стороны процесса быть готовыми к завершению прений. По данным следствия, 28 октября 2022 года во время учебных занятий по тактической медицине на военном полигоне, Игорь Малёв, будучи инструктором на добровольной основе, в нарушение правил безопасности выстрелил из автомата в грунт, после чего пуля разделилась на два фрагмента и отрикошетила в голову и шею Бабаевой, что привело к её смерти. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Согласно показаниям свидетелей, Малёв на полигоне во время военной подготовки практиковал стрельбу из автомата боевыми патронами в землю в непосредственной близости от обучаемых, чтобы подготовить их психологически к реальным условиям ведения боевых действий.
https://ria.ru/20240417/sud-1940510522.html
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происшествия, россия, светлана бабаева
Происшествия, Россия, Светлана Бабаева
Суд продолжит рассмотрение дела о гибели Бабаевой в июле
Суд в Крыму продолжит рассмотрение дела о гибели Светланы Бабаевой 3 июля
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Симферопольский районный суд Крыма продолжит рассмотрения дела о гибели бывшего руководителя крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой 3 июля, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу прошло уже четвертое заседание. На нем были допрошены потерпевший Евгений Двоскин, муж Бабаевой, и подсудимый Игорь Малёв, признавший, что журналистка погибла от его выстрела.
"Определена дата: 3 июля 2024 года в 11.30", - сказал судья Александр Сердюк.
Он также ориентировал стороны процесса быть готовыми к завершению прений.
По данным следствия, 28 октября 2022 года во время учебных занятий по тактической медицине на военном полигоне, Игорь Малёв, будучи инструктором на добровольной основе, в нарушение правил безопасности выстрелил из автомата в грунт, после чего пуля разделилась на два фрагмента и отрикошетила в голову и шею Бабаевой, что привело к её смерти. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ
(причинение смерти по неосторожности).
Согласно показаниям свидетелей, Малёв на полигоне во время военной подготовки практиковал стрельбу из автомата боевыми патронами в землю в непосредственной близости от обучаемых, чтобы подготовить их психологически к реальным условиям ведения боевых действий.