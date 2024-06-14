https://ria.ru/20240614/babaeva-1952889571.html

Суд продолжит рассмотрение дела о гибели Бабаевой в июле

Суд продолжит рассмотрение дела о гибели Бабаевой в июле - РИА Новости, 14.06.2024

Суд продолжит рассмотрение дела о гибели Бабаевой в июле

Симферопольский районный суд Крыма продолжит рассмотрения дела о гибели бывшего руководителя крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланы... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T14:11

2024-06-14T14:11

2024-06-14T14:11

происшествия

россия

светлана бабаева

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153360/18/1533601805_0:113:3237:1934_1920x0_80_0_0_5f155de2bd606fcf11b59dd32d0474e4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Симферопольский районный суд Крыма продолжит рассмотрения дела о гибели бывшего руководителя крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой 3 июля, передает корреспондент РИА Новости. В пятницу прошло уже четвертое заседание. На нем были допрошены потерпевший Евгений Двоскин, муж Бабаевой, и подсудимый Игорь Малёв, признавший, что журналистка погибла от его выстрела. "Определена дата: 3 июля 2024 года в 11.30", - сказал судья Александр Сердюк. Он также ориентировал стороны процесса быть готовыми к завершению прений. По данным следствия, 28 октября 2022 года во время учебных занятий по тактической медицине на военном полигоне, Игорь Малёв, будучи инструктором на добровольной основе, в нарушение правил безопасности выстрелил из автомата в грунт, после чего пуля разделилась на два фрагмента и отрикошетила в голову и шею Бабаевой, что привело к её смерти. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Согласно показаниям свидетелей, Малёв на полигоне во время военной подготовки практиковал стрельбу из автомата боевыми патронами в землю в непосредственной близости от обучаемых, чтобы подготовить их психологически к реальным условиям ведения боевых действий.

https://ria.ru/20240417/sud-1940510522.html

https://ria.ru/20240515/sud-1946083817.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, светлана бабаева