https://ria.ru/20240614/babaeva-1952889047.html

Обвиняемый в гибели Бабаевой заявил, что она погибла от его выстрела

Обвиняемый в гибели Бабаевой заявил, что она погибла от его выстрела - РИА Новости, 14.06.2024

Обвиняемый в гибели Бабаевой заявил, что она погибла от его выстрела

Обвиняемый в гибели бывшего руководителя крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой Игорь Малёв заявил, что она погибла от его... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T14:10

2024-06-14T14:10

2024-06-14T14:10

происшествия

россия

светлана бабаева

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Обвиняемый в гибели бывшего руководителя крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой Игорь Малёв заявил, что она погибла от его выстрела, передает корреспондент РИА Новости из Симферопольского районного суда, где проходит очередное заседание по делу. "Однозначно, это произошло от моего выстрела. Экспертиза показала, что от моего выстрела", - сообщил Малёв суду во время допроса. Он рассказал, что при отработке занятий по тактической медицине в целях психологической подготовки обучаемых условия приближали к боевым. Так, Малёв подчеркнул, что стрелял в сторону от Бабаевой на расстоянии в два метра, всего было около трех выстрелов. "После последнего выстрела я обнаружил, что Светлана лежала без признаков жизни, и начал оказывать ей первую медицинскую помощь", - сказал подсудимый. Он попросил прощения у семьи Бабаевой. "Искренне раскаиваюсь", - добавил Малёв. По данным следствия, 28 октября 2022 года во время учебных занятий по тактической медицине на военном полигоне, Игорь Малёв, будучи инструктором на добровольной основе, в нарушение правил безопасности выстрелил из автомата в грунт, после чего пуля разделилась на два фрагмента и отрикошетила в голову и шею Бабаевой, что привело к её смерти. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Согласно показаниям свидетелей, Малёв на полигоне во время военной подготовки практиковал стрельбу из автомата боевыми патронами в землю в непосредственной близости от обучаемых, чтобы подготовить их психологически к реальным условиям ведения боевых действий.

https://ria.ru/20240614/babaeva-1952887573.html

https://ria.ru/20240516/pozigun-1946323028.html

https://ria.ru/20240515/sud-1946083817.html

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происшествия, россия, светлана бабаева