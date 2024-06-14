https://ria.ru/20240614/babaeva-1952887573.html

Суд завершил исследование показаний свидетелей по делу о гибели Бабаевой

Суд завершил исследование показаний свидетелей по делу о гибели Бабаевой - РИА Новости, 14.06.2024

Суд завершил исследование показаний свидетелей по делу о гибели Бабаевой

Симферопольский районный суд Крыма завершил исследование свидетельских показаний по делу о гибели бывшего руководителя крымского представительства медиагруппы... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T14:07

2024-06-14T14:07

2024-06-14T14:08

происшествия

россия

светлана бабаева

сергей аксенов (политик)

дмитрий медведев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Симферопольский районный суд Крыма завершил исследование свидетельских показаний по делу о гибели бывшего руководителя крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Оглашены все показания свидетелей, которые прилагаются к обвинительному заключению", - сказал судья Александр Сердюк. Также показания дала жена обвиняемого Игоря Малёва - единственная свидетельница, заявленная стороной защиты. Следующее заседание пройдет 14 июня в 10.30. Рассматривать дело начали 15 мая. Во вторник состоялось третье заседание. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Малёв в зале суда признал свою вину и заявил, что раскаивается в произошедшем. Его адвокат заявил РИА Новости, что смерть Бабаевой является роковым стечением обстоятельств, вызванных выстрелом Малёва в землю в ходе совместной тренировки в условиях, приближенных к боевым. Согласно показаниям свидетелей, Малёв на полигоне во время военной подготовки практиковал стрельбу из автомата боевыми патронами в землю в непосредственной близости от обучаемых, чтобы подготовить их психологически к реальным условиям ведения боевых действий. По данным следствия, 28 октября 2022 года во время учебных занятий по тактической медицине на военном полигоне, Малёв, будучи инструктором на добровольной основе, в нарушение правил безопасности выстрелил из автомата в грунт, после чего пуля разделилась на два фрагмента и отрикошетила в голову и шею Бабаевой, что привело к её смерти. Соболезнования в связи с гибелью Бабаевой выразили её коллеги-журналисты из многих СМИ, а также глава Крыма Сергей Аксенов, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров и многие другие.

https://ria.ru/20240516/pozigun-1946323028.html

https://ria.ru/20240614/babaeva-1952887380.html

https://ria.ru/20240515/sk-1946138611.html

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происшествия, россия, светлана бабаева, сергей аксенов (политик), дмитрий медведев