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Муж Бабаевой назвал чушью изначальную версию ее гибели - РИА Новости, 14.06.2024
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14:07 14.06.2024 (обновлено: 15:01 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/babaeva-1952887380.html
Муж Бабаевой назвал чушью изначальную версию ее гибели
Муж Бабаевой назвал чушью изначальную версию ее гибели - РИА Новости, 14.06.2024
Муж Бабаевой назвал чушью изначальную версию ее гибели
Муж руководителя крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой Евгений Двоскин назвал чушью изначальную версию ее гибели о... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T14:07
2024-06-14T15:01
происшествия
россия
светлана бабаева
сергей аксенов (политик)
дмитрий медведев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — РИА Новости. Муж руководителя крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой Евгений Двоскин назвал чушью изначальную версию ее гибели о самостреле, передает корреспондент РИА Новости из Симферопольского районного суда, где проходит очередное заседание по делу. "На месте (на полигоне. — Прим. ред.) стало понятно, что версия о самостреле — это чушь", — сказал мужчина, которого допрашивали в качестве потерпевшего. По его словам, изначально следователь придерживался версии о самостреле, что противоречит логике и здравому смыслу. Эксперты выяснили, что выстрел совершила не Бабаева, а другой человек, добавил Двоскин.Светлана Бабаева погибла 28 октября 2022 года на учебно-тренировочном полигоне в Крыму, где она занималась военно-спортивной стрельбой. По данным следствия, инструктор Игорь Малев в нарушение правил безопасности выстрелил из автомата в грунт, после чего пуля разделилась на два фрагмента и отрикошетила в голову и шею журналистки. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.Согласно показаниям свидетелей, Малев на полигоне во время военной подготовки практиковал стрельбу из автомата боевыми патронами в землю в непосредственной близости от обучаемых, чтобы подготовить их психологически к реальным условиям ведения боевых действий. Малев в суде признал свою вину и сказал, что раскаивается в произошедшем. Соболезнования в связи с гибелью Бабаевой выразили ее коллеги-журналисты из многих СМИ, а также глава Крыма Сергей Аксенов, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров и многие другие.
https://ria.ru/20240417/sud-1940510522.html
https://ria.ru/20240614/babaeva-1952887573.html
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происшествия, россия, светлана бабаева, сергей аксенов (политик), дмитрий медведев
Происшествия, Россия, Светлана Бабаева, Сергей Аксенов (политик), Дмитрий Медведев
Муж Бабаевой назвал чушью изначальную версию ее гибели

Муж Бабаевой назвал чушью изначальную версию ее гибели о самостреле

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкФотография Светланы Бабаевой на церемонии прощания с журналисткой в Доме профсоюзов в Симферополе
Фотография Светланы Бабаевой на церемонии прощания с журналисткой в Доме профсоюзов в Симферополе - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — РИА Новости. Муж руководителя крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой Евгений Двоскин назвал чушью изначальную версию ее гибели о самостреле, передает корреспондент РИА Новости из Симферопольского районного суда, где проходит очередное заседание по делу.
«
"На месте (на полигоне. — Прим. ред.) стало понятно, что версия о самостреле — это чушь", — сказал мужчина, которого допрашивали в качестве потерпевшего.
Светлана Бабаева - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
В деле о гибели журналистки "России сегодня" Бабаевой появился обвиняемый
17 апреля, 09:06
По его словам, изначально следователь придерживался версии о самостреле, что противоречит логике и здравому смыслу. Эксперты выяснили, что выстрел совершила не Бабаева, а другой человек, добавил Двоскин.
Светлана Бабаева погибла 28 октября 2022 года на учебно-тренировочном полигоне в Крыму, где она занималась военно-спортивной стрельбой. По данным следствия, инструктор Игорь Малев в нарушение правил безопасности выстрелил из автомата в грунт, после чего пуля разделилась на два фрагмента и отрикошетила в голову и шею журналистки.
СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Здание районного суда Симферополя - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Суд завершил исследование показаний свидетелей по делу о гибели Бабаевой
14:07
Согласно показаниям свидетелей, Малев на полигоне во время военной подготовки практиковал стрельбу из автомата боевыми патронами в землю в непосредственной близости от обучаемых, чтобы подготовить их психологически к реальным условиям ведения боевых действий. Малев в суде признал свою вину и сказал, что раскаивается в произошедшем.
Соболезнования в связи с гибелью Бабаевой выразили ее коллеги-журналисты из многих СМИ, а также глава Крыма Сергей Аксенов, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров и многие другие.
Светлана Бабаева - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
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16 мая, 08:50
 
ПроисшествияРоссияСветлана БабаеваСергей Аксенов (политик)Дмитрий Медведев
 
 
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