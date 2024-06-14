https://ria.ru/20240614/armiya-1953008261.html

Путин отметил работу 58-й армии

Путин отметил работу 58-й армии - РИА Новости, 14.06.2024

Путин отметил работу 58-й армии

Президент России Владимир Путин заявил, что 58-я армия работает достойно. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T19:44

2024-06-14T19:44

2024-06-14T22:06

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

владимир путин

вооруженные силы рф

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что 58-я армия работает достойно. Подполковник Юрий Абаев, также участник программы "Время героев", служивший в 58-й армии в начале специальной военной операции, во время встречи с главой государства передал ему слова благодарности и поддержки от боевых товарищей. "Я знаю, 58-я армия - работает достойно", - сказал Путин в ответ на слова Абаева.В сентябре 2023 года Путин "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов" присвоил 58-й общевойсковой ордена Суворова армии почетное наименование "гвардейская". Она входит в состав Южного военного округа.

https://ria.ru/20240402/pozdravlenie-1937449934.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, владимир путин, вооруженные силы рф