https://ria.ru/20240614/armiya-1953008261.html
Путин отметил работу 58-й армии
Путин отметил работу 58-й армии - РИА Новости, 14.06.2024
Путин отметил работу 58-й армии
Президент России Владимир Путин заявил, что 58-я армия работает достойно. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T19:44
2024-06-14T19:44
2024-06-14T22:06
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154211/80/1542118050_0:130:2798:1704_1920x0_80_0_0_86a84bdf7282202443072daa32c9b1f2.jpg
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что 58-я армия работает достойно. Подполковник Юрий Абаев, также участник программы "Время героев", служивший в 58-й армии в начале специальной военной операции, во время встречи с главой государства передал ему слова благодарности и поддержки от боевых товарищей. "Я знаю, 58-я армия - работает достойно", - сказал Путин в ответ на слова Абаева.В сентябре 2023 года Путин "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов" присвоил 58-й общевойсковой ордена Суворова армии почетное наименование "гвардейская". Она входит в состав Южного военного округа.
https://ria.ru/20240402/pozdravlenie-1937449934.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154211/80/1542118050_177:0:2622:1834_1920x0_80_0_0_2952dce71a420e6a676fb3851b22fbc6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
Путин отметил работу 58-й армии
Путин заявил, что 58-я армия работает достойно
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что 58-я армия работает достойно.
Подполковник Юрий Абаев, также участник программы "Время героев", служивший в 58-й армии в начале специальной военной операции, во время встречи с главой государства передал ему слова благодарности и поддержки от боевых товарищей.
"Я знаю, 58-я армия - работает достойно", - сказал Путин в ответ на слова Абаева.
В сентябре 2023 года Путин "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов" присвоил 58-й общевойсковой ордена Суворова армии почетное наименование "гвардейская". Она входит в состав Южного военного округа.