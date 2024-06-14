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Путин отметил работу 58-й армии - РИА Новости, 14.06.2024
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19:44 14.06.2024 (обновлено: 22:06 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/armiya-1953008261.html
Путин отметил работу 58-й армии
Путин отметил работу 58-й армии - РИА Новости, 14.06.2024
Путин отметил работу 58-й армии
Президент России Владимир Путин заявил, что 58-я армия работает достойно. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T19:44
2024-06-14T22:06
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что 58-я армия работает достойно. Подполковник Юрий Абаев, также участник программы "Время героев", служивший в 58-й армии в начале специальной военной операции, во время встречи с главой государства передал ему слова благодарности и поддержки от боевых товарищей. "Я знаю, 58-я армия - работает достойно", - сказал Путин в ответ на слова Абаева.В сентябре 2023 года Путин "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов" присвоил 58-й общевойсковой ордена Суворова армии почетное наименование "гвардейская". Она входит в состав Южного военного округа.
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безопасность, россия, владимир путин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
Путин отметил работу 58-й армии

Путин заявил, что 58-я армия работает достойно

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие во время учений мотострелковых войск 58-й общевойсковой армии ЮВО
Военнослужащие во время учений мотострелковых войск 58-й общевойсковой армии ЮВО - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие во время учений мотострелковых войск 58-й общевойсковой армии ЮВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что 58-я армия работает достойно.
Подполковник Юрий Абаев, также участник программы "Время героев", служивший в 58-й армии в начале специальной военной операции, во время встречи с главой государства передал ему слова благодарности и поддержки от боевых товарищей.
"Я знаю, 58-я армия - работает достойно", - сказал Путин в ответ на слова Абаева.
В сентябре 2023 года Путин "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов" присвоил 58-й общевойсковой ордена Суворова армии почетное наименование "гвардейская". Она входит в состав Южного военного округа.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир ПутинВооруженные силы РФ
 
 
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