https://ria.ru/20240614/antonov-1953047425.html

Западные страны нарушили все нормы приличия, заявил посол Антонов

Западные страны нарушили все нормы приличия, заявил посол Антонов - РИА Новости, 15.06.2024

Западные страны нарушили все нормы приличия, заявил посол Антонов

Западные страны нарушили все нормы приличия и превратились в грабителей, которые прекратили следовать цивилизованным нормам поведения, заявил посол Российской... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-14T23:53

2024-06-14T23:53

2024-06-15T00:00

анатолий антонов

в мире

сша

россия

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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Западные страны нарушили все нормы приличия и превратились в грабителей, которые прекратили следовать цивилизованным нормам поведения, заявил посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов"Вороватая "семерка" отнимает у России деньги, честно заработанные в контексте международного сотрудничества", - сообщил он журналистам.

https://ria.ru/20240614/pobeda-1952710621.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

анатолий антонов, в мире, сша, россия