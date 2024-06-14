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Западные страны нарушили все нормы приличия, заявил посол Антонов - РИА Новости, 15.06.2024
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23:53 14.06.2024 (обновлено: 00:00 15.06.2024)
https://ria.ru/20240614/antonov-1953047425.html
Западные страны нарушили все нормы приличия, заявил посол Антонов
Западные страны нарушили все нормы приличия, заявил посол Антонов - РИА Новости, 15.06.2024
Западные страны нарушили все нормы приличия, заявил посол Антонов
Западные страны нарушили все нормы приличия и превратились в грабителей, которые прекратили следовать цивилизованным нормам поведения, заявил посол Российской... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-14T23:53
2024-06-15T00:00
анатолий антонов
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Западные страны нарушили все нормы приличия и превратились в грабителей, которые прекратили следовать цивилизованным нормам поведения, заявил посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов"Вороватая "семерка" отнимает у России деньги, честно заработанные в контексте международного сотрудничества", - сообщил он журналистам.
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анатолий антонов, в мире, сша, россия
Анатолий Антонов, В мире, США, Россия
Западные страны нарушили все нормы приличия, заявил посол Антонов

Антонов: западные страны нарушили все нормы приличия и превратились в грабителей

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Западные страны нарушили все нормы приличия и превратились в грабителей, которые прекратили следовать цивилизованным нормам поведения, заявил посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов
"Вороватая "семерка" отнимает у России деньги, честно заработанные в контексте международного сотрудничества", - сообщил он журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
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