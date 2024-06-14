https://ria.ru/20240614/antonov-1953047261.html

Решение G7 использовать доходы с активов России нелегитимно, заявил Антонов

Решение G7 использовать доходы с активов России нелегитимно, заявил Антонов - РИА Новости, 15.06.2024

Решение G7 использовать доходы с активов России нелегитимно, заявил Антонов

Решение "Большой семерки" (G7) использовать доходы с суверенных российских активов для помощи Украине нелегитимно и имеет политическую подоплеку, заявил посол... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-14T23:51

2024-06-14T23:51

2024-06-15T00:00

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санкции в отношении россии

россия

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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Решение "Большой семерки" (G7) использовать доходы с суверенных российских активов для помощи Украине нелегитимно и имеет политическую подоплеку, заявил посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов "Решение "семерки" по использованию доходов с российских активов на нужды Киева - нелегитимный шаг. Здесь явно прослеживается политическая подоплека: поддержать агонизирующий режим в Киеве, которому безразличны судьбы простых украинцев, тысячами гибнущих на фронте", - сообщил он журналистам.

https://ria.ru/20240614/pobeda-1952710621.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, украина, сша, анатолий антонов, g7, санкции в отношении россии, россия