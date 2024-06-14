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Решение G7 использовать доходы с активов России нелегитимно, заявил Антонов - РИА Новости, 15.06.2024
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23:51 14.06.2024 (обновлено: 00:00 15.06.2024)
https://ria.ru/20240614/antonov-1953047261.html
Решение G7 использовать доходы с активов России нелегитимно, заявил Антонов
Решение G7 использовать доходы с активов России нелегитимно, заявил Антонов - РИА Новости, 15.06.2024
Решение G7 использовать доходы с активов России нелегитимно, заявил Антонов
Решение "Большой семерки" (G7) использовать доходы с суверенных российских активов для помощи Украине нелегитимно и имеет политическую подоплеку, заявил посол... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-14T23:51
2024-06-15T00:00
в мире
киев
украина
сша
анатолий антонов
g7
санкции в отношении россии
россия
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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Решение "Большой семерки" (G7) использовать доходы с суверенных российских активов для помощи Украине нелегитимно и имеет политическую подоплеку, заявил посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов "Решение "семерки" по использованию доходов с российских активов на нужды Киева - нелегитимный шаг. Здесь явно прослеживается политическая подоплека: поддержать агонизирующий режим в Киеве, которому безразличны судьбы простых украинцев, тысячами гибнущих на фронте", - сообщил он журналистам.
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в мире, киев, украина, сша, анатолий антонов, g7, санкции в отношении россии, россия
В мире, Киев, Украина, США, Анатолий Антонов, G7, Санкции в отношении России, Россия
Решение G7 использовать доходы с активов России нелегитимно, заявил Антонов

Антонов: решение G7 использовать доходы с активов РФ нелегитимно, политизировано

© Фото : Посольство РФ в СШАПосол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© Фото : Посольство РФ в США
Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Решение "Большой семерки" (G7) использовать доходы с суверенных российских активов для помощи Украине нелегитимно и имеет политическую подоплеку, заявил посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов
«
"Решение "семерки" по использованию доходов с российских активов на нужды Киева - нелегитимный шаг. Здесь явно прослеживается политическая подоплека: поддержать агонизирующий режим в Киеве, которому безразличны судьбы простых украинцев, тысячами гибнущих на фронте", - сообщил он журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
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В миреКиевУкраинаСШААнатолий АнтоновG7Санкции в отношении РоссииРоссия
 
 
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