https://ria.ru/20240614/antonov-1953047261.html
Решение G7 использовать доходы с активов России нелегитимно, заявил Антонов
Решение G7 использовать доходы с активов России нелегитимно, заявил Антонов - РИА Новости, 15.06.2024
Решение G7 использовать доходы с активов России нелегитимно, заявил Антонов
Решение "Большой семерки" (G7) использовать доходы с суверенных российских активов для помощи Украине нелегитимно и имеет политическую подоплеку, заявил посол... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-14T23:51
2024-06-14T23:51
2024-06-15T00:00
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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Решение "Большой семерки" (G7) использовать доходы с суверенных российских активов для помощи Украине нелегитимно и имеет политическую подоплеку, заявил посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов "Решение "семерки" по использованию доходов с российских активов на нужды Киева - нелегитимный шаг. Здесь явно прослеживается политическая подоплека: поддержать агонизирующий режим в Киеве, которому безразличны судьбы простых украинцев, тысячами гибнущих на фронте", - сообщил он журналистам.
https://ria.ru/20240614/pobeda-1952710621.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Решение G7 использовать доходы с активов России нелегитимно, заявил Антонов
Антонов: решение G7 использовать доходы с активов РФ нелегитимно, политизировано