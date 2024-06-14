https://ria.ru/20240614/albaniya-1952837638.html
Путин назначил нового посла в Албании
Путин назначил нового посла в Албании - РИА Новости, 14.06.2024
Путин назначил нового посла в Албании
Президент России Владимир Путин назначил Алексея Зайцева чрезвычайным и полномочным послом РФ в Албании, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T12:21
2024-06-14T12:21
2024-06-14T12:21
политика
россия
албания
владимир путин
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Алексея Зайцева чрезвычайным и полномочным послом РФ в Албании, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "О Чрезвычайном и Полномочном после РФ в республике Албании: назначить Зайцева Алексея Анатольевича Чрезвычайным Полномочным Послом России в республике Албании", - говорится в указе. Кроме того, Путин освободил Георгия Тодуа от обязанностей посла РФ Экваториальной Гвинее.
https://ria.ru/20240507/putin-1944487223.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, албания, владимир путин
Политика, Россия, Албания, Владимир Путин
Путин назначил нового посла в Албании
Путин назначил Алексея Зайцева чрезвычайным и полномочным послом в Албании