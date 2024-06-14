https://ria.ru/20240614/albaniya-1952837638.html

Путин назначил нового посла в Албании

Путин назначил нового посла в Албании - РИА Новости, 14.06.2024

Путин назначил нового посла в Албании

Президент России Владимир Путин назначил Алексея Зайцева чрезвычайным и полномочным послом РФ в Албании, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T12:21

2024-06-14T12:21

2024-06-14T12:21

политика

россия

албания

владимир путин

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Алексея Зайцева чрезвычайным и полномочным послом РФ в Албании, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "О Чрезвычайном и Полномочном после РФ в республике Албании: назначить Зайцева Алексея Анатольевича Чрезвычайным Полномочным Послом России в республике Албании", - говорится в указе. Кроме того, Путин освободил Георгия Тодуа от обязанностей посла РФ Экваториальной Гвинее.

https://ria.ru/20240507/putin-1944487223.html

россия

албания

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

политика, россия, албания, владимир путин