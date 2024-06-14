https://ria.ru/20240614/akkuyu-1952794595.html
Проблем с финансированием АЭС "Аккую" нет, заявили в Госдуме
Проблем с финансированием АЭС "Аккую" нет, заявили в Госдуме - РИА Новости, 14.06.2024
Проблем с финансированием АЭС "Аккую" нет, заявили в Госдуме
Глава комитета Госдумы РФ энергетике Павел Завальный заявил, что проблем с финансированием АЭС "Аккую" в Турции нет, объем вложенных в проект средств превысил... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T10:24
2024-06-14T10:24
2024-06-14T10:24
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АНКАРА, 14 июн – РИА Новости. Глава комитета Госдумы РФ энергетике Павел Завальный заявил, что проблем с финансированием АЭС "Аккую" в Турции нет, объем вложенных в проект средств превысил 13 миллиардов долларов. Делегация Госдумы нанесла рабочий визит в Турцию, ознакомилась на месте со строительством АЭС "Аккую", провела встречи в парламенте и министерстве энергетики и природных ресурсов Турции. "Проблем с финансированием проекта АЭС "Аккую" нет. Подрядчик работает на условиях стопроцентного аванса. Есть несколько миллиардов долларов, которые заморожены по сути (из-за недоставки заказанного оборудования по причине антироссийских санкций и невозвращения выплаченных денег – ред.). Общий объем финансирования превысил 13 миллиардов долларов. Причем более 7 миллиардов было потрачено в Турции на оборудование и персонал. Это рабочие места для Турции, заказы оборудования для предприятий", - заявил Завальный на встрече с журналистами по итогам переговоров в Турции. По его словам, все обязательства по локализации производства в Турции выполняются. "Есть необходимость нарастить производство оборудования в Турции. Мы не должны потерять качество, безопасность. Должны быть соблюдены все технические требования. Турция получит новую отрасль экономики", - подчеркнул глава комитета Госдумы. Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт.ч в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Пуск первого энергоблока АЭС "Аккую" намечен на нынешний год. Сооружение АЭС Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".
https://ria.ru/20231212/akkuyu-1915245093.html
https://ria.ru/20240324/turtsiya-1935530218.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, россия, павел завальный, аэс "аккую", госдума рф, в мире
Турция, Россия, Павел Завальный, АЭС "Аккую", Госдума РФ, В мире
Проблем с финансированием АЭС "Аккую" нет, заявили в Госдуме
Депутат Завальный заявил, что проблем с финансированием АЭС "Аккую" в Турции нет
АНКАРА, 14 июн – РИА Новости. Глава комитета Госдумы РФ энергетике Павел Завальный заявил, что проблем с финансированием АЭС "Аккую" в Турции нет, объем вложенных в проект средств превысил 13 миллиардов долларов.
Делегация Госдумы нанесла рабочий визит в Турцию, ознакомилась на месте со строительством АЭС "Аккую", провела встречи в парламенте и министерстве энергетики и природных ресурсов Турции.
"Проблем с финансированием проекта АЭС "Аккую" нет. Подрядчик работает на условиях стопроцентного аванса. Есть несколько миллиардов долларов, которые заморожены по сути (из-за недоставки заказанного оборудования по причине антироссийских санкций и невозвращения выплаченных денег – ред.). Общий объем финансирования превысил 13 миллиардов долларов. Причем более 7 миллиардов было потрачено в Турции на оборудование и персонал. Это рабочие места для Турции, заказы оборудования для предприятий", - заявил Завальный на встрече с журналистами по итогам переговоров в Турции.
По его словам, все обязательства по локализации производства в Турции выполняются.
"Есть необходимость нарастить производство оборудования в Турции. Мы не должны потерять качество, безопасность. Должны быть соблюдены все технические требования. Турция получит новую отрасль экономики", - подчеркнул глава комитета Госдумы.
Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт.ч в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Пуск первого энергоблока АЭС "Аккую" намечен на нынешний год. Сооружение АЭС Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".