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Депутат Завальный уверен, что АЭС "Аккую" в Турции введут в срок - РИА Новости, 14.06.2024
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09:17 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/akkuyu-1952776165.html
Депутат Завальный уверен, что АЭС "Аккую" в Турции введут в срок
Депутат Завальный уверен, что АЭС "Аккую" в Турции введут в срок - РИА Новости, 14.06.2024
Депутат Завальный уверен, что АЭС "Аккую" в Турции введут в срок
Глава комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный выразил уверенность в том, что проект АЭС "Аккую" в Турции будет введен в эксплуатацию в срок, несмотря... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T09:17
2024-06-14T09:17
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АНКАРА, 14 июн – РИА Новости. Глава комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный выразил уверенность в том, что проект АЭС "Аккую" в Турции будет введен в эксплуатацию в срок, несмотря на имеющиеся преграды. Делегация Госдумы нанесла рабочий визит в Турцию, ознакомилась на месте со строительством АЭС "Аккую", провела встречи в парламенте и министерстве энергетики и природных ресурсов Турции. "Есть уверенность что станция будет введена согласно договорным срокам. Делается всё, чтобы ускорить работы. И вот как раз наша рабочая встреча с министерством энергетики Турции была направлена на то, чтобы оперативно решать вопросы. Вопросы получения разрешения на персонал, таможенные процедуры. Мы составили список вопросов, которые передадим в профильные ведомства и министерство энергетики. Чтобы было отношение как к совместному проекту. Это тоже один из результатов нашей поездки", - заявил Завальный на встрече с журналистами по итогам переговоров в Турции. Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт.ч в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Пуск первого энергоблока АЭС "Аккую" намечен на нынешний год. Сооружение АЭС Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".
https://ria.ru/20240324/turtsiya-1935530218.html
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в мире, турция, россия, павел завальный, аэс "аккую", госдума рф
В мире, Турция, Россия, Павел Завальный, АЭС "Аккую", Госдума РФ
Депутат Завальный уверен, что АЭС "Аккую" в Турции введут в срок

Завальный: АЭС "Аккую" в Турции будет введена в срок, несмотря на преграды

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтроительство атомной электростанции "Аккую" в турецком городе Гюльнар
Строительство атомной электростанции Аккую в турецком городе Гюльнар - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Строительство атомной электростанции "Аккую" в турецком городе Гюльнар. Архивное фото
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АНКАРА, 14 июн – РИА Новости. Глава комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный выразил уверенность в том, что проект АЭС "Аккую" в Турции будет введен в эксплуатацию в срок, несмотря на имеющиеся преграды.
Делегация Госдумы нанесла рабочий визит в Турцию, ознакомилась на месте со строительством АЭС "Аккую", провела встречи в парламенте и министерстве энергетики и природных ресурсов Турции.
Атомная станция Аккую в Турции - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
В Турции заявили о тайных шагах по препятствованию строительству "Аккую"
24 марта, 21:07
"Есть уверенность что станция будет введена согласно договорным срокам. Делается всё, чтобы ускорить работы. И вот как раз наша рабочая встреча с министерством энергетики Турции была направлена на то, чтобы оперативно решать вопросы. Вопросы получения разрешения на персонал, таможенные процедуры. Мы составили список вопросов, которые передадим в профильные ведомства и министерство энергетики. Чтобы было отношение как к совместному проекту. Это тоже один из результатов нашей поездки", - заявил Завальный на встрече с журналистами по итогам переговоров в Турции.
Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт.ч в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Пуск первого энергоблока АЭС "Аккую" намечен на нынешний год. Сооружение АЭС Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".
Макет атомной электростанции Аккую - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Первый энергоблок АЭС "Аккую" получил разрешение на ввод в эксплуатацию
12 декабря 2023, 10:59
 
В миреТурцияРоссияПавел ЗавальныйАЭС "Аккую"Госдума РФ
 
 
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