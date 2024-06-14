https://ria.ru/20240614/akkuyu-1952776165.html
Депутат Завальный уверен, что АЭС "Аккую" в Турции введут в срок
Депутат Завальный уверен, что АЭС "Аккую" в Турции введут в срок - РИА Новости, 14.06.2024
Депутат Завальный уверен, что АЭС "Аккую" в Турции введут в срок
Глава комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный выразил уверенность в том, что проект АЭС "Аккую" в Турции будет введен в эксплуатацию в срок, несмотря... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T09:17
2024-06-14T09:17
2024-06-14T09:17
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АНКАРА, 14 июн – РИА Новости. Глава комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный выразил уверенность в том, что проект АЭС "Аккую" в Турции будет введен в эксплуатацию в срок, несмотря на имеющиеся преграды. Делегация Госдумы нанесла рабочий визит в Турцию, ознакомилась на месте со строительством АЭС "Аккую", провела встречи в парламенте и министерстве энергетики и природных ресурсов Турции. "Есть уверенность что станция будет введена согласно договорным срокам. Делается всё, чтобы ускорить работы. И вот как раз наша рабочая встреча с министерством энергетики Турции была направлена на то, чтобы оперативно решать вопросы. Вопросы получения разрешения на персонал, таможенные процедуры. Мы составили список вопросов, которые передадим в профильные ведомства и министерство энергетики. Чтобы было отношение как к совместному проекту. Это тоже один из результатов нашей поездки", - заявил Завальный на встрече с журналистами по итогам переговоров в Турции. Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт.ч в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Пуск первого энергоблока АЭС "Аккую" намечен на нынешний год. Сооружение АЭС Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".
https://ria.ru/20240324/turtsiya-1935530218.html
https://ria.ru/20231212/akkuyu-1915245093.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, россия, павел завальный, аэс "аккую", госдума рф
В мире, Турция, Россия, Павел Завальный, АЭС "Аккую", Госдума РФ
Депутат Завальный уверен, что АЭС "Аккую" в Турции введут в срок
Завальный: АЭС "Аккую" в Турции будет введена в срок, несмотря на преграды
АНКАРА, 14 июн – РИА Новости. Глава комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный выразил уверенность в том, что проект АЭС "Аккую" в Турции будет введен в эксплуатацию в срок, несмотря на имеющиеся преграды.
Делегация Госдумы нанесла рабочий визит в Турцию, ознакомилась на месте со строительством АЭС "Аккую", провела встречи в парламенте и министерстве энергетики и природных ресурсов Турции.
"Есть уверенность что станция будет введена согласно договорным срокам. Делается всё, чтобы ускорить работы. И вот как раз наша рабочая встреча с министерством энергетики Турции была направлена на то, чтобы оперативно решать вопросы. Вопросы получения разрешения на персонал, таможенные процедуры. Мы составили список вопросов, которые передадим в профильные ведомства и министерство энергетики. Чтобы было отношение как к совместному проекту. Это тоже один из результатов нашей поездки", - заявил Завальный на встрече с журналистами по итогам переговоров в Турции.
Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт.ч в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Пуск первого энергоблока АЭС "Аккую" намечен на нынешний год. Сооружение АЭС Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".