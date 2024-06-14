https://ria.ru/20240614/adygeya-1952954446.html

День Республики Адыгея в РЭЦ перенесли на 20 июня

День Республики Адыгея в РЭЦ перенесли на 20 июня - РИА Новости, 14.06.2024

День Республики Адыгея в РЭЦ перенесли на 20 июня

День Республики Адыгея, который должен был пройти 14 июня в офисе Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) в Москве, состоится 20 июня, сообщает центр. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T16:42

2024-06-14T16:42

2024-06-14T16:42

экономика

республика адыгея

мурат кумпилов

россия

москва

экспорт

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. День Республики Адыгея, который должен был пройти 14 июня в офисе Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) в Москве, состоится 20 июня, сообщает центр."В рамках дня региона с участием главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова пройдут совещание по вопросам развития и поддержки экспорта Адыгеи, демонстрация продукции с экспортным потенциалом, а также презентация возможностей продвижения местных производителей на зарубежные рынки", - говорится в сообщении.Кроме того, РЭЦ и Республика Адыгея подпишут соглашение о сотрудничестве в области развития экспортного потенциала региона.В мероприятии также примут участие заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Мурат Хапсироков и член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Наролин.РЭЦ приглашает представителей СМИ на День Республики Адыгея.Контакт для аккредитации: руководитель пресс-службы РЭЦ Елена Якутович (+7 (926) 720-51-75, yakutovich@exportcenter.ru)

https://ria.ru/20240610/adygeya-1951985300.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, республика адыгея, мурат кумпилов, россия, москва, экспорт, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)