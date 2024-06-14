https://ria.ru/20240614/adygeya-1952954446.html
День Республики Адыгея в РЭЦ перенесли на 20 июня
День Республики Адыгея в РЭЦ перенесли на 20 июня - РИА Новости, 14.06.2024
День Республики Адыгея в РЭЦ перенесли на 20 июня
День Республики Адыгея, который должен был пройти 14 июня в офисе Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) в Москве, состоится 20 июня, сообщает центр. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T16:42
2024-06-14T16:42
2024-06-14T16:42
экономика
республика адыгея
мурат кумпилов
россия
москва
экспорт
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. День Республики Адыгея, который должен был пройти 14 июня в офисе Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) в Москве, состоится 20 июня, сообщает центр."В рамках дня региона с участием главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова пройдут совещание по вопросам развития и поддержки экспорта Адыгеи, демонстрация продукции с экспортным потенциалом, а также презентация возможностей продвижения местных производителей на зарубежные рынки", - говорится в сообщении.Кроме того, РЭЦ и Республика Адыгея подпишут соглашение о сотрудничестве в области развития экспортного потенциала региона.В мероприятии также примут участие заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Мурат Хапсироков и член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Наролин.РЭЦ приглашает представителей СМИ на День Республики Адыгея.Контакт для аккредитации: руководитель пресс-службы РЭЦ Елена Якутович (+7 (926) 720-51-75, yakutovich@exportcenter.ru)
https://ria.ru/20240610/adygeya-1951985300.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, республика адыгея, мурат кумпилов, россия, москва, экспорт, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Экономика, Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Россия, Москва, Экспорт, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)