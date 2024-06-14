https://ria.ru/20240614/advokat-1952895432.html

Бедрос Киркоров обвинил "бизнесмена" в краже 3,5 миллиона рублей

Бедрос Киркоров обвинил "бизнесмена" в краже 3,5 миллиона рублей - РИА Новости, 14.06.2024

Бедрос Киркоров обвинил "бизнесмена" в краже 3,5 миллиона рублей

Народный артист Бедрос Киркоров пытается возбудить уголовное дело на своего знакомого, который занял у него 3,5 миллиона рублей и пропал, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T14:22

2024-06-14T14:22

2024-06-14T14:40

культура

происшествия

бедрос киркоров

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Народный артист Бедрос Киркоров пытается возбудить уголовное дело на своего знакомого, который занял у него 3,5 миллиона рублей и пропал, рассказал РИА Новости адвокат Киркорова Олег Кулагин. По словам собеседника, Санасар Басенцян "подружился" с Бедросом Киркоровым, возил его в рестораны, выдавая себя за успешного бизнесмена. Позднее он занял у него 3,5 миллиона рублей, деньги не вернул и объявил себя банкротом. "Мы подавали заявление ещё в конце прошлого года, но в полиции отказали, я обжаловал, они отменили отказ, сейчас (заявление - ред.) опять находится на проверке", - пояснил Кулагин. Он добавил, что Басенцян написал расписку спустя какое-то время после получения денег. "Когда стало видно, что пропало желание платить по счетам, его вежливо попросили написать расписку", - уточнил Кулагин. Басенцян провел через суд процедуру банкротства, его местонахождение неизвестно, заключил собеседник.

https://ria.ru/20240115/isk-1921409387.html

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происшествия, бедрос киркоров