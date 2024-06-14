https://ria.ru/20240614/advokat-1952823921.html

Никита Белых может выйти из колонии 24 июня, сообщил адвокат

Никита Белых может выйти из колонии 24 июня, сообщил адвокат - РИА Новости, 14.06.2024

Никита Белых может выйти из колонии 24 июня, сообщил адвокат

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, осужденный за взятки, может выйти из колонии 24 июня, заявил РИА новости его адвокат Андрей Грохотов. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T11:44

2024-06-14T11:44

2024-06-14T11:50

кировская область

никита белых

происшествия

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УФА, 14 июн – РИА Новости. Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, осужденный за взятки, может выйти из колонии 24 июня, заявил РИА новости его адвокат Андрей Грохотов."Да, Белых может выйти из исправительной колонии 24 июня, заканчивается срок. Это не от решения какого-то зависит, это чисто технический момент", - пояснил адвокат агентству.По его данным, экс-губернатор области в настоящее время находится в ИК-1 Кирова.Белых был осужден на 8 лет за взятки.

https://ria.ru/20240523/vzyatka-1947811660.html

кировская область

киров

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кировская область, никита белых, происшествия, киров