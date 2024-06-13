Рейтинг@Mail.ru
Врачи несколько часов спасали жизнь раненого оператора Валерия Кожина - РИА Новости, 13.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:12 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/zhizn-1952710230.html
Врачи несколько часов спасали жизнь раненого оператора Валерия Кожина
Врачи несколько часов спасали жизнь раненого оператора Валерия Кожина - РИА Новости, 13.06.2024
Врачи несколько часов спасали жизнь раненого оператора Валерия Кожина
Врачи спасали несколько часов жизнь раненого в ДНР оператора НТВ Валерия Кожина, но ранения оказались не совместимы с жизнью, сообщала телекомпания НТВ в своем... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T20:12
2024-06-13T20:12
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
горловка
сирия
иван приходько
нтв (телеканал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952706452_0:184:1170:842_1920x0_80_0_0_9cc8e2ee90abf4f7a9ea8b0e65ef41c7.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Врачи спасали несколько часов жизнь раненого в ДНР оператора НТВ Валерия Кожина, но ранения оказались не совместимы с жизнью, сообщала телекомпания НТВ в своем Telegram-канале. "Умер наш оператор Валерий Кожин, раненый сегодня в Горловке. Врачи спасали его несколько часов, но ранения Валеры оказались не совместимы с жизнью", - говорится в сообщении. Ранее телекомпания НТВ в своем Telegram-канале сообщала, что ее сотрудники ранены в ДНР, их доставили в больницу. По уточненным данным, получили ранения корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин, третий пострадавший - офицер сопровождения. Позже мэр Горловки Иван Приходько, сообщил о смерти Валерия Кожина. Кожин начал работать на НТВ в 2006 году сначала в должности звукооператора-техника, затем - телеоператора. Он неоднократно работал в горячих точках: в Сирии, в зонах вооруженных конфликтов на территории Донецкой и Луганской республик. Кроме того, Кожин проводил в сложнейших командировках по несколько месяцев в году. Оператор НТВ Кожин награждён медалью "За Отвагу" (2014 г.), медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени (2016 и 2018 г.), медалью Министерства обороны РФ "Участнику военной операции в Сирии" (2018 г.).
донецкая народная республика
горловка
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952706452_0:175:1170:1053_1920x0_80_0_0_d980e195fec9b753ccdad0677644f87f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, горловка, сирия, иван приходько, нтв (телеканал)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Горловка, Сирия, Иван Приходько, НТВ (телеканал)
Врачи несколько часов спасали жизнь раненого оператора Валерия Кожина

Врачи несколько часов спасали жизнь раненого в ДНР оператора НТВ Валерия Кожина

© Фото : AO "Телекомпания НТВ"Оператор НТВ Валерий Кожин
Оператор НТВ Валерий Кожин - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© Фото : AO "Телекомпания НТВ"
Оператор НТВ Валерий Кожин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Врачи спасали несколько часов жизнь раненого в ДНР оператора НТВ Валерия Кожина, но ранения оказались не совместимы с жизнью, сообщала телекомпания НТВ в своем Telegram-канале.
«
"Умер наш оператор Валерий Кожин, раненый сегодня в Горловке. Врачи спасали его несколько часов, но ранения Валеры оказались не совместимы с жизнью", - говорится в сообщении.
Ранее телекомпания НТВ в своем Telegram-канале сообщала, что ее сотрудники ранены в ДНР, их доставили в больницу. По уточненным данным, получили ранения корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин, третий пострадавший - офицер сопровождения. Позже мэр Горловки Иван Приходько, сообщил о смерти Валерия Кожина.
Кожин начал работать на НТВ в 2006 году сначала в должности звукооператора-техника, затем - телеоператора. Он неоднократно работал в горячих точках: в Сирии, в зонах вооруженных конфликтов на территории Донецкой и Луганской республик. Кроме того, Кожин проводил в сложнейших командировках по несколько месяцев в году.
Оператор НТВ Кожин награждён медалью "За Отвагу" (2014 г.), медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени (2016 и 2018 г.), медалью Министерства обороны РФ "Участнику военной операции в Сирии" (2018 г.).
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаГорловкаСирияИван ПриходькоНТВ (телеканал)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала