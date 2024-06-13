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Врачи несколько часов спасали жизнь раненого оператора Валерия Кожина
Врачи несколько часов спасали жизнь раненого оператора Валерия Кожина - РИА Новости, 13.06.2024
Врачи несколько часов спасали жизнь раненого оператора Валерия Кожина
Врачи спасали несколько часов жизнь раненого в ДНР оператора НТВ Валерия Кожина, но ранения оказались не совместимы с жизнью, сообщала телекомпания НТВ в своем... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T20:12
2024-06-13T20:12
2024-06-13T20:12
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
горловка
сирия
иван приходько
нтв (телеканал)
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Врачи спасали несколько часов жизнь раненого в ДНР оператора НТВ Валерия Кожина, но ранения оказались не совместимы с жизнью, сообщала телекомпания НТВ в своем Telegram-канале. "Умер наш оператор Валерий Кожин, раненый сегодня в Горловке. Врачи спасали его несколько часов, но ранения Валеры оказались не совместимы с жизнью", - говорится в сообщении. Ранее телекомпания НТВ в своем Telegram-канале сообщала, что ее сотрудники ранены в ДНР, их доставили в больницу. По уточненным данным, получили ранения корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин, третий пострадавший - офицер сопровождения. Позже мэр Горловки Иван Приходько, сообщил о смерти Валерия Кожина. Кожин начал работать на НТВ в 2006 году сначала в должности звукооператора-техника, затем - телеоператора. Он неоднократно работал в горячих точках: в Сирии, в зонах вооруженных конфликтов на территории Донецкой и Луганской республик. Кроме того, Кожин проводил в сложнейших командировках по несколько месяцев в году. Оператор НТВ Кожин награждён медалью "За Отвагу" (2014 г.), медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени (2016 и 2018 г.), медалью Министерства обороны РФ "Участнику военной операции в Сирии" (2018 г.).
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донецкая народная республика, горловка, сирия, иван приходько, нтв (телеканал)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Горловка, Сирия, Иван Приходько, НТВ (телеканал)
Врачи несколько часов спасали жизнь раненого оператора Валерия Кожина
Врачи несколько часов спасали жизнь раненого в ДНР оператора НТВ Валерия Кожина