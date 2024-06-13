https://ria.ru/20240613/zhizn-1952710230.html

Врачи несколько часов спасали жизнь раненого оператора Валерия Кожина

Врачи несколько часов спасали жизнь раненого оператора Валерия Кожина - РИА Новости, 13.06.2024

Врачи несколько часов спасали жизнь раненого оператора Валерия Кожина

Врачи спасали несколько часов жизнь раненого в ДНР оператора НТВ Валерия Кожина, но ранения оказались не совместимы с жизнью, сообщала телекомпания НТВ в своем... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T20:12

2024-06-13T20:12

2024-06-13T20:12

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

горловка

сирия

иван приходько

нтв (телеканал)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952706452_0:184:1170:842_1920x0_80_0_0_9cc8e2ee90abf4f7a9ea8b0e65ef41c7.jpg

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Врачи спасали несколько часов жизнь раненого в ДНР оператора НТВ Валерия Кожина, но ранения оказались не совместимы с жизнью, сообщала телекомпания НТВ в своем Telegram-канале. "Умер наш оператор Валерий Кожин, раненый сегодня в Горловке. Врачи спасали его несколько часов, но ранения Валеры оказались не совместимы с жизнью", - говорится в сообщении. Ранее телекомпания НТВ в своем Telegram-канале сообщала, что ее сотрудники ранены в ДНР, их доставили в больницу. По уточненным данным, получили ранения корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин, третий пострадавший - офицер сопровождения. Позже мэр Горловки Иван Приходько, сообщил о смерти Валерия Кожина. Кожин начал работать на НТВ в 2006 году сначала в должности звукооператора-техника, затем - телеоператора. Он неоднократно работал в горячих точках: в Сирии, в зонах вооруженных конфликтов на территории Донецкой и Луганской республик. Кроме того, Кожин проводил в сложнейших командировках по несколько месяцев в году. Оператор НТВ Кожин награждён медалью "За Отвагу" (2014 г.), медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени (2016 и 2018 г.), медалью Министерства обороны РФ "Участнику военной операции в Сирии" (2018 г.).

донецкая народная республика

горловка

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, горловка, сирия, иван приходько, нтв (телеканал)