https://ria.ru/20240613/zelenskiy-1952740563.html

Зеленский заявил, что США передадут "эскадрильи истребителей"

Зеленский заявил, что США передадут "эскадрильи истребителей" - РИА Новости, 13.06.2024

Зеленский заявил, что США передадут "эскадрильи истребителей"

Владимир Зеленский заявил, что США передадут Киеву новые зенитно-ракетные комплексы Patriot, а также поставят "эскадрильи истребителей", куда войдут не только... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T23:57

2024-06-13T23:57

2024-06-13T23:57

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владимир зеленский

джо байден

денис пушилин

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что США передадут Киеву новые зенитно-ракетные комплексы Patriot, а также поставят "эскадрильи истребителей", куда войдут не только F-16, но и другие самолеты. В четверг Зеленский и президент США Джо Байден на полях саммита G7 официально подписали соглашение о безопасности между Украиной и США. "Соглашение включает поставки продвинутых систем обороны, таких как Patriot, а также эскадрилий истребителей - да, именно эскадрилий во множественном числе - куда войдут, помимо прочего, F-16", - написал Зеленский в своем аккаунте в соцсети Х. По его словам, соглашение предусматривает поставки и других необходимых видов вооружений, а также их совместное производство. Документ, как пояснили накануне в администрации США, не включает никаких обязательств со стороны Вашингтона по использованию американских сил для защиты Украины. Он также не содержит каких-либо денежных обязательств для американской стороны. При этом в соглашении содержится положение о намерении администрации Байдена работать с Конгрессом над выполнением обязательств в сфере безопасности, в том числе над "долгосрочным финансированием" на нужды Украины. Положения договоренности предусматривают, что США в течение следующих 10 лет будут продолжать обучать украинских военных, укреплять сотрудничество в области производства вооружений и техники, а также расширять обмен разведывательными данными. Как отмечал в своем материале телеканал CNN, соглашение будет иметь "исполнительный" статус, то есть не потребует утверждения со стороны Конгресса, а значит, будет обладать меньшей юридической силой и может быть отменено следующим президентом. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости, что российские войска готовы к поставкам ВСУ Западом истребителей F-16. По его словам, появление этих самолетов у противника кардинально не изменит ситуацию на фронте. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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https://ria.ru/20240513/sallivan-1945744826.html

https://ria.ru/20240611/patriot-1952296048.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, сша, владимир зеленский, джо байден, денис пушилин, нато, вооруженные силы украины, f-16