https://ria.ru/20240613/zelenskiy-1952740374.html

Зеленский рассказал, сколько ЗРК Patriot нужно ВСУ для закрытия неба

Зеленский рассказал, сколько ЗРК Patriot нужно ВСУ для закрытия неба - РИА Новости, 13.06.2024

Зеленский рассказал, сколько ЗРК Patriot нужно ВСУ для закрытия неба

Владимир Зеленский заявил, что для закрытия неба над Украиной ВСУ необходимо минимум семь американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T23:54

2024-06-13T23:54

2024-06-13T23:54

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что для закрытия неба над Украиной ВСУ необходимо минимум семь американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. "Наши партнеры знают, что безотлагательно мы нуждаемся в семи Patriot, чтобы защитить наши города... И мы, действительно, обсуждали с партнерами возможность получить пять из них, это правда. Это не означает, что завтра у нас будет пять систем. Но в ближайшее время будут хорошие результаты для Украины", - сказал Зеленский во время выступления на пресс-конференции в Италии. В четверг Зеленский и президент США Джо Байден на полях саммита G7 официально подписали соглашение о безопасности между Украиной и США. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240613/bayden-1952730536.html

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