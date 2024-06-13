https://ria.ru/20240613/zelenskiy-1952638843.html

Зеленский поручил удалять всю критику из соцсетей, заявил экс-депутат Рады

Зеленский поручил удалять всю критику из соцсетей, заявил экс-депутат Рады - РИА Новости, 13.06.2024

Зеленский поручил удалять всю критику из соцсетей, заявил экс-депутат Рады

Владимир Зеленский после наступления своей нелегитимности 20 мая дал поручение удалять всю критику из соцсетей о нем и его действиях, чтобы не акцентировать... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T17:12

2024-06-13T17:12

2024-06-13T17:12

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владимир зеленский

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский после наступления своей нелегитимности 20 мая дал поручение удалять всю критику из соцсетей о нем и его действиях, чтобы не акцентировать внимание на вопросе каденции и законности его пребывания на посту главы государства, заявил бывший депутат Верховной рады Тарас Черновол. "Ранее на протяжении нескольких месяцев в соцсети Зеленского писал все, что думаю о нем и о ее действиях. И на удивление, мои записи и записи других недовольных людей не удаляли. Но с 17 мая и 20 мая, увидел, что меня и, наверное, других, так заблокировали на его страницах, что даже в поиске не находит запись. Выходит, что он так боится критики после 20 мая, что начал заниматься блокированием аккаунтов критиков, чтобы сделать видимость, что люди и весь мир довольны волком и он легитимный", - сказал Черновол на видеозаписи, опубликованной в на его YouTube-канале. Он считает, что Зеленскому его окружение, ссылаясь на конституцию Украины, объяснило, что он уже нелегитимен. Кроме того, он подчеркнул, что команда Зеленского готовили подать обращение в Конституционный суд Украины, но не сделали этого, понимая безуспешность намерений. Вот по этой причине Зеленский, осознавая свою нелегитимность, как считает Черновол, боится упоминаний в соцсети. "Он бесится, его окружение пытается уничтожить упоминания, их вытравить. Начались жесткие чистки.... (Офису Зеленского - ред.) стало страшно, что народ видит, что король голый. У них есть специально нанятые люди, которые наняты, чтоб вычищать все неприятные комментарии из соцсетей", - сказал он. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".

https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html

https://ria.ru/20240527/zelenskiy-1948459997.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, тарас черновол, верховная рада украины