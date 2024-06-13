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В Госдуму внесут проект о праве получать на руки зарплату не меньше МРОТ - РИА Новости, 13.06.2024
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00:05 13.06.2024 (обновлено: 05:44 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/zarplata-1952455029.html
В Госдуму внесут проект о праве получать на руки зарплату не меньше МРОТ
В Госдуму внесут проект о праве получать на руки зарплату не меньше МРОТ - РИА Новости, 13.06.2024
В Госдуму внесут проект о праве получать на руки зарплату не меньше МРОТ
В Госдуме предложили прописать в законодательстве такую норму, чтобы работник получал зарплату на руки не меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ),... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T00:05
2024-06-13T05:44
общество
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В Госдуме предложили прописать в законодательстве такую норму, чтобы работник получал зарплату на руки не меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ), законопроект вносят в Госдуму в четверг. &quot;Законопроект направлен на то, чтобы соблюдалось право каждого на вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации и не ниже установленного федеральным законодательством МРОТ&quot;, — сказано в пояснительной записке к проекту.Предлагается внести изменения в статью 133 Трудового кодекса. По словам авторов, это позволит обеспечить ясность и прозрачность правового регулирования предоставления гарантий в виде МРОТ без необходимости обращаться для дополнительных разъяснений к актам Конституционного суда."Заработную плату на уровне МРОТ сегодня в России получают порядка пяти миллионов наших граждан. Так с этой суммы удерживается еще и подоходный налог — соответственно, на руки выходит меньше МРОТ. Это, безусловно, недопустимо. Необходимо четко прописать в законодательстве такую норму, чтобы получать на руки меньше МРОТ было невозможно. Именно на это направлен предлагаемый законопроект", — написал глава комитета Госдумы по труду, один из авторов проекта Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен быть увеличен почти в два раза к 2030 году — до 35 тысяч рублей. Глава государства по итогам своего послания парламенту поручил правительству обеспечить повышение МРОТ опережающими темпами.
https://ria.ru/20240507/mrot-1944510772.html
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общество, россия, ярослав нилов, владимир путин, госдума рф
Общество, Россия, Ярослав Нилов, Владимир Путин, Госдума РФ
В Госдуму внесут проект о праве получать на руки зарплату не меньше МРОТ

В Госдуму внесут законопроект о запрете выплачивать на руки зарплату меньше МРОТ

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В Госдуме предложили прописать в законодательстве такую норму, чтобы работник получал зарплату на руки не меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ), законопроект вносят в Госдуму в четверг.
«

"Законопроект направлен на то, чтобы соблюдалось право каждого на вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации и не ниже установленного федеральным законодательством МРОТ", — сказано в пояснительной записке к проекту.

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Предлагается внести изменения в статью 133 Трудового кодекса. По словам авторов, это позволит обеспечить ясность и прозрачность правового регулирования предоставления гарантий в виде МРОТ без необходимости обращаться для дополнительных разъяснений к актам Конституционного суда.
"Заработную плату на уровне МРОТ сегодня в России получают порядка пяти миллионов наших граждан. Так с этой суммы удерживается еще и подоходный налог — соответственно, на руки выходит меньше МРОТ. Это, безусловно, недопустимо. Необходимо четко прописать в законодательстве такую норму, чтобы получать на руки меньше МРОТ было невозможно. Именно на это направлен предлагаемый законопроект", — написал глава комитета Госдумы по труду, один из авторов проекта Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен быть увеличен почти в два раза к 2030 году — до 35 тысяч рублей. Глава государства по итогам своего послания парламенту поручил правительству обеспечить повышение МРОТ опережающими темпами.
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