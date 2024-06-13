Рейтинг@Mail.ru
Захарова отметила различия в реакции США на протесты в Армении и Грузии - РИА Новости, 13.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:49 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/zakharova-1952739948.html
Захарова отметила различия в реакции США на протесты в Армении и Грузии
Захарова отметила различия в реакции США на протесты в Армении и Грузии - РИА Новости, 13.06.2024
Захарова отметила различия в реакции США на протесты в Армении и Грузии
США легко меняют под себя те самые правила "миропорядка, основанного на правилах", наглядный пример — в американском посольстве в Ереване говорят о... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T23:49
2024-06-13T23:49
в мире
сша
ереван
тбилиси
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896074817_0:0:3289:1850_1920x0_80_0_0_8cc8a6a2d5cdf581f2cee4023433fc9e.jpg
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. США легко меняют под себя те самые правила "миропорядка, основанного на правилах", наглядный пример — в американском посольстве в Ереване говорят о необходимости проводить митинги в Армении ответственно, а в то же время дипмиссия в Тбилиси поддерживает беспорядки в Грузии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она обратила внимание на реакцию американских посольств на протесты в Ереване и в Тбилиси: армянских протестующих попросили воздержаться от насилия, а правоохранительные органы — обеспечить порядок. В случае Грузии же отметили неприемлемость действий представителей власти по отношению к митингующим, поддержали право последних быть услышанными. "Вот вам и вся демократия: в одном случае Вашингтон устами своего посольства заявляет о том, что митинги нужно проводить ответственно, и не осуждает власти за их подавление, а в другом — наоборот, активно поддерживает учинённые западными иноагентами беспорядки. Наглядная иллюстрация к тому самому "миропорядку, основанному на правилах", где именно США мановением руки, исходя из конъюнктуры момента, меняют любые "правила" под себя", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240517/zakharova-1946806035.html
сша
ереван
тбилиси
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896074817_560:0:3289:2047_1920x0_80_0_0_75cf037a98528dd68bf8eb2bf3c48a01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, ереван, тбилиси, мария захарова
В мире, США, Ереван, Тбилиси, Мария Захарова
Захарова отметила различия в реакции США на протесты в Армении и Грузии

Захарова: США легко меняют правила "миропорядка", основанного на правилах

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. США легко меняют под себя те самые правила "миропорядка, основанного на правилах", наглядный пример — в американском посольстве в Ереване говорят о необходимости проводить митинги в Армении ответственно, а в то же время дипмиссия в Тбилиси поддерживает беспорядки в Грузии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она обратила внимание на реакцию американских посольств на протесты в Ереване и в Тбилиси: армянских протестующих попросили воздержаться от насилия, а правоохранительные органы — обеспечить порядок. В случае Грузии же отметили неприемлемость действий представителей власти по отношению к митингующим, поддержали право последних быть услышанными.
«
"Вот вам и вся демократия: в одном случае Вашингтон устами своего посольства заявляет о том, что митинги нужно проводить ответственно, и не осуждает власти за их подавление, а в другом — наоборот, активно поддерживает учинённые западными иноагентами беспорядки. Наглядная иллюстрация к тому самому "миропорядку, основанному на правилах", где именно США мановением руки, исходя из конъюнктуры момента, меняют любые "правила" под себя", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Захарова прокомментировала призыв ЕС к властям Грузии
17 мая, 22:12
 
В миреСШАЕреванТбилисиМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала