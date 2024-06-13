https://ria.ru/20240613/zakharova-1952739948.html

Захарова отметила различия в реакции США на протесты в Армении и Грузии

Захарова отметила различия в реакции США на протесты в Армении и Грузии - РИА Новости, 13.06.2024

Захарова отметила различия в реакции США на протесты в Армении и Грузии

США легко меняют под себя те самые правила "миропорядка, основанного на правилах", наглядный пример — в американском посольстве в Ереване говорят о... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T23:49

2024-06-13T23:49

2024-06-13T23:49

в мире

сша

ереван

тбилиси

мария захарова

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. США легко меняют под себя те самые правила "миропорядка, основанного на правилах", наглядный пример — в американском посольстве в Ереване говорят о необходимости проводить митинги в Армении ответственно, а в то же время дипмиссия в Тбилиси поддерживает беспорядки в Грузии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она обратила внимание на реакцию американских посольств на протесты в Ереване и в Тбилиси: армянских протестующих попросили воздержаться от насилия, а правоохранительные органы — обеспечить порядок. В случае Грузии же отметили неприемлемость действий представителей власти по отношению к митингующим, поддержали право последних быть услышанными. "Вот вам и вся демократия: в одном случае Вашингтон устами своего посольства заявляет о том, что митинги нужно проводить ответственно, и не осуждает власти за их подавление, а в другом — наоборот, активно поддерживает учинённые западными иноагентами беспорядки. Наглядная иллюстрация к тому самому "миропорядку, основанному на правилах", где именно США мановением руки, исходя из конъюнктуры момента, меняют любые "правила" под себя", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240517/zakharova-1946806035.html

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ереван

тбилиси

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, ереван, тбилиси, мария захарова