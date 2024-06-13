Захарова отметила различия в реакции США на протесты в Армении и Грузии
Захарова: США легко меняют правила "миропорядка", основанного на правилах
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. США легко меняют под себя те самые правила "миропорядка, основанного на правилах", наглядный пример — в американском посольстве в Ереване говорят о необходимости проводить митинги в Армении ответственно, а в то же время дипмиссия в Тбилиси поддерживает беспорядки в Грузии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она обратила внимание на реакцию американских посольств на протесты в Ереване и в Тбилиси: армянских протестующих попросили воздержаться от насилия, а правоохранительные органы — обеспечить порядок. В случае Грузии же отметили неприемлемость действий представителей власти по отношению к митингующим, поддержали право последних быть услышанными.
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"Вот вам и вся демократия: в одном случае Вашингтон устами своего посольства заявляет о том, что митинги нужно проводить ответственно, и не осуждает власти за их подавление, а в другом — наоборот, активно поддерживает учинённые западными иноагентами беспорядки. Наглядная иллюстрация к тому самому "миропорядку, основанному на правилах", где именно США мановением руки, исходя из конъюнктуры момента, меняют любые "правила" под себя", - написала Захарова в своем Telegram-канале.