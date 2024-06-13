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Устроившего стрельбу у монастыря Оптина пустынь задержали - РИА Новости, 13.06.2024
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06:27 13.06.2024 (обновлено: 07:15 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/zaderzhanie-1952469199.html
Устроившего стрельбу у монастыря Оптина пустынь задержали
Устроившего стрельбу у монастыря Оптина пустынь задержали - РИА Новости, 13.06.2024
Устроившего стрельбу у монастыря Оптина пустынь задержали
Полицейские задержали стрелявшего недалеко от монастыря Оптина пустынь под Калугой, его мотивы устанавливаются, возбуждено уголовное дело о разбое, сообщила в... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T06:27
2024-06-13T07:15
происшествия
оптина пустынь
калуга
россия
ирина волк
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Полицейские задержали стрелявшего недалеко от монастыря Оптина пустынь под Калугой, его мотивы устанавливаются, возбуждено уголовное дело о разбое, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк."Мои калужские коллеги задержали подозреваемого в стрельбе на дороге недалеко от монастыря Оптина пустынь. Совместно с представителями других правоохранительных структур они организовали розыск правонарушителя по горячим следам. В настоящее время мужчина — 31-летний житель города Сосенский задержан и доставлен в территориальный отдел полиции, у него изъято автоматическое оружие", — написала она.Мотивы преступления устанавливаются, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК России ("Разбой").Как сообщали ранее в региональном правительстве, неизвестный в среду открыл стрельбу у монастыря Оптина пустынь, пострадала женщина, сам подозреваемый скрылся. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что нападавший хотел ограбить проезжавший автомобиль. Как уточнили в местном главке МВД, информация о преступлении поступила около 21.00 мск: на дороге недалеко от монастыря "неизвестный мужчина вышел из леса, произвел несколько выстрелов в сторону двух женщин, затем скрылся в лесу", одна из женщин получила касательное ранение, ей помогли на месте.Наместник Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь епископ Можайский Иосиф (Королев) рассказал РИА Новости, что пострадавшая в результате стрельбы женщина — иконописец, пишет иконы для обители.
https://ria.ru/20240612/monastyr-1952449578.html
https://ria.ru/20240606/proisshestvie-1950941247.html
оптина пустынь
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происшествия, оптина пустынь, калуга, россия, ирина волк
Происшествия, Оптина пустынь, Калуга, Россия, Ирина Волк
Устроившего стрельбу у монастыря Оптина пустынь задержали

Полиция задержала стрелявшего недалеко от монастыря Оптина пустынь под Калугой

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Полицейские задержали стрелявшего недалеко от монастыря Оптина пустынь под Калугой, его мотивы устанавливаются, возбуждено уголовное дело о разбое, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«
"Мои калужские коллеги задержали подозреваемого в стрельбе на дороге недалеко от монастыря Оптина пустынь. Совместно с представителями других правоохранительных структур они организовали розыск правонарушителя по горячим следам. В настоящее время мужчина — 31-летний житель города Сосенский задержан и доставлен в территориальный отдел полиции, у него изъято автоматическое оружие", — написала она.
Вид на Свято-Введенский монастырь Оптина пустынь - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
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Вчера, 22:57
Мотивы преступления устанавливаются, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК России ("Разбой").
Как сообщали ранее в региональном правительстве, неизвестный в среду открыл стрельбу у монастыря Оптина пустынь, пострадала женщина, сам подозреваемый скрылся.
Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что нападавший хотел ограбить проезжавший автомобиль. Как уточнили в местном главке МВД, информация о преступлении поступила около 21.00 мск: на дороге недалеко от монастыря "неизвестный мужчина вышел из леса, произвел несколько выстрелов в сторону двух женщин, затем скрылся в лесу", одна из женщин получила касательное ранение, ей помогли на месте.
Наместник Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь епископ Можайский Иосиф (Королев) рассказал РИА Новости, что пострадавшая в результате стрельбы женщина — иконописец, пишет иконы для обители.
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ПроисшествияОптина пустыньКалугаРоссияИрина Волк
 
 
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