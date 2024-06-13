https://ria.ru/20240613/zaderzhanie-1952461726.html
СМИ: в Сиэтле задержали женщину, вошедшую с пистолетом в здание ФБР
СМИ: в Сиэтле задержали женщину, вошедшую с пистолетом в здание ФБР - РИА Новости, 13.06.2024
СМИ: в Сиэтле задержали женщину, вошедшую с пистолетом в здание ФБР
Сотрудники американских правоохранительных органов задержали женщину, которая вошла в здание ФБР в Сиэтле и приставила пистолет к своей груди, передает местная... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T03:01
2024-06-13T03:01
2024-06-13T03:14
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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Сотрудники американских правоохранительных органов задержали женщину, которая вошла в здание ФБР в Сиэтле и приставила пистолет к своей груди, передает местная телекомпания Kiro 7. Заложников она не брала, мотивы ее неизвестны. "Женщина взята под стражу... в здании сиэтлского ФБР", - сообщила телекомпания со ссылкой на источник в спецслужбе. По ее данным, женщину не пустили дальше входного вестибюля, где она "по неизвестным причинам наводила пистолет себе на грудь". Инцидент удалось урегулировать за час с помощью переговорщиков. На это время полиция перекрыла улицы, прилегающие к зданию регионального управления ФБР.
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в мире, сиэтл, фбр
СМИ: в Сиэтле задержали женщину, вошедшую с пистолетом в здание ФБР
Kiro 7: здании ФБР в Сиэтле задержали женщину, приставившую пистолет к груди
ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Сотрудники американских правоохранительных органов задержали женщину, которая вошла в здание ФБР в Сиэтле и приставила пистолет к своей груди, передает местная телекомпания Kiro 7.
Заложников она не брала, мотивы ее неизвестны.
"Женщина взята под стражу... в здании сиэтлского ФБР", - сообщила телекомпания со ссылкой на источник в спецслужбе.
По ее данным, женщину не пустили дальше входного вестибюля, где она "по неизвестным причинам наводила пистолет себе на грудь".
Инцидент удалось урегулировать за час с помощью переговорщиков. На это время полиция перекрыла улицы, прилегающие к зданию регионального управления ФБР.