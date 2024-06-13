https://ria.ru/20240613/zaderzhanie-1952461726.html

СМИ: в Сиэтле задержали женщину, вошедшую с пистолетом в здание ФБР

СМИ: в Сиэтле задержали женщину, вошедшую с пистолетом в здание ФБР - РИА Новости, 13.06.2024

СМИ: в Сиэтле задержали женщину, вошедшую с пистолетом в здание ФБР

Сотрудники американских правоохранительных органов задержали женщину, которая вошла в здание ФБР в Сиэтле и приставила пистолет к своей груди, передает местная... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T03:01

2024-06-13T03:01

2024-06-13T03:14

в мире

сиэтл

фбр

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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Сотрудники американских правоохранительных органов задержали женщину, которая вошла в здание ФБР в Сиэтле и приставила пистолет к своей груди, передает местная телекомпания Kiro 7. Заложников она не брала, мотивы ее неизвестны. "Женщина взята под стражу... в здании сиэтлского ФБР", - сообщила телекомпания со ссылкой на источник в спецслужбе. По ее данным, женщину не пустили дальше входного вестибюля, где она "по неизвестным причинам наводила пистолет себе на грудь". Инцидент удалось урегулировать за час с помощью переговорщиков. На это время полиция перекрыла улицы, прилегающие к зданию регионального управления ФБР.

https://ria.ru/20231017/ssha-1903359413.html

сиэтл

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в мире, сиэтл, фбр