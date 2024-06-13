Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Сиэтле задержали женщину, вошедшую с пистолетом в здание ФБР - РИА Новости, 13.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:01 13.06.2024 (обновлено: 03:14 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/zaderzhanie-1952461726.html
СМИ: в Сиэтле задержали женщину, вошедшую с пистолетом в здание ФБР
СМИ: в Сиэтле задержали женщину, вошедшую с пистолетом в здание ФБР - РИА Новости, 13.06.2024
СМИ: в Сиэтле задержали женщину, вошедшую с пистолетом в здание ФБР
Сотрудники американских правоохранительных органов задержали женщину, которая вошла в здание ФБР в Сиэтле и приставила пистолет к своей груди, передает местная... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T03:01
2024-06-13T03:14
в мире
сиэтл
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1e/1943122706_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f8d69f85165c292a955c09345525f51e.jpg
ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Сотрудники американских правоохранительных органов задержали женщину, которая вошла в здание ФБР в Сиэтле и приставила пистолет к своей груди, передает местная телекомпания Kiro 7. Заложников она не брала, мотивы ее неизвестны. "Женщина взята под стражу... в здании сиэтлского ФБР", - сообщила телекомпания со ссылкой на источник в спецслужбе. По ее данным, женщину не пустили дальше входного вестибюля, где она "по неизвестным причинам наводила пистолет себе на грудь". Инцидент удалось урегулировать за час с помощью переговорщиков. На это время полиция перекрыла улицы, прилегающие к зданию регионального управления ФБР.
https://ria.ru/20231017/ssha-1903359413.html
сиэтл
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1e/1943122706_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_050b67329118c90abf0144153e453a30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сиэтл, фбр
В мире, Сиэтл, ФБР
СМИ: в Сиэтле задержали женщину, вошедшую с пистолетом в здание ФБР

Kiro 7: здании ФБР в Сиэтле задержали женщину, приставившую пистолет к груди

© AP Photo / Nell RedmondПолиция в США
Полиция в США - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© AP Photo / Nell Redmond
Полиция в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Сотрудники американских правоохранительных органов задержали женщину, которая вошла в здание ФБР в Сиэтле и приставила пистолет к своей груди, передает местная телекомпания Kiro 7.
Заложников она не брала, мотивы ее неизвестны.
"Женщина взята под стражу... в здании сиэтлского ФБР", - сообщила телекомпания со ссылкой на источник в спецслужбе.
По ее данным, женщину не пустили дальше входного вестибюля, где она "по неизвестным причинам наводила пистолет себе на грудь".
Инцидент удалось урегулировать за час с помощью переговорщиков. На это время полиция перекрыла улицы, прилегающие к зданию регионального управления ФБР.
Леонард Аллен Кюр - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
В США застрелили отсидевшего по ложному приговору чернокожего
17 октября 2023, 15:52
 
В миреСиэтлФБР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала