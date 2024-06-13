В США не исключили дальнейших мер в отношении замороженных активов России
Йеллен: предложение США о кредите Киеву не исключает действий с активами России
© AP Photo / Manuel Balce CenetaМинистр финансов США Джанет Йеллен
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Министр финансов США Джанет Йеллен. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Американский министр финансов Джанет Йеллен заявила, что предложение Вашингтона о предоставлении Украине кредита, который будет погашаться из доходов от замороженных активов РФ, не исключает дальнейших действий в отношении этих активов со стороны США и их партнеров.
"Наше предложение послужит четким посланием господину (президенту РФ Владимиру) Путину, что мы настроены на долгий путь: он не может продержаться дольше Украины и нашей коалиции... Оно (предложение) не исключает дальнейших мер в отношении этих активов с нашими партнерами в будущем", - добавила она.
США подталкивают страны G7 к выдаче Украине кредита на 50 миллиардов долларов под залог замороженных на Западе активов РФ, большая часть которых находится в Европе. Евросоюз ранее согласовал только передачу Киеву доходов от таких авуаров, тогда как в США принят закон о возможности их полной конфискации.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.