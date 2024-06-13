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В США не исключили дальнейших мер в отношении замороженных активов России

В США не исключили дальнейших мер в отношении замороженных активов России - РИА Новости, 13.06.2024

В США не исключили дальнейших мер в отношении замороженных активов России

Американский министр финансов Джанет Йеллен заявила, что предложение Вашингтона о предоставлении Украине кредита, который будет погашаться из доходов от... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T09:57

2024-06-13T09:57

2024-06-13T11:33

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джанет йеллен

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g7

евросоюз

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Американский министр финансов Джанет Йеллен заявила, что предложение Вашингтона о предоставлении Украине кредита, который будет погашаться из доходов от замороженных активов РФ, не исключает дальнейших действий в отношении этих активов со стороны США и их партнеров. Как отмечает министр в статье для газеты New York Times, США, G7, Европа и другие страны вовлечены в "битву характеров" с властями РФ. "Наше предложение послужит четким посланием господину (президенту РФ Владимиру) Путину, что мы настроены на долгий путь: он не может продержаться дольше Украины и нашей коалиции... Оно (предложение) не исключает дальнейших мер в отношении этих активов с нашими партнерами в будущем", - добавила она. США подталкивают страны G7 к выдаче Украине кредита на 50 миллиардов долларов под залог замороженных на Западе активов РФ, большая часть которых находится в Европе. Евросоюз ранее согласовал только передачу Киеву доходов от таких авуаров, тогда как в США принят закон о возможности их полной конфискации. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

https://radiosputnik.ru/20240607/aktivy-1951512290.html

https://radiosputnik.ru/20240527/aktivy-1948623578.html

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россия, украина, сша, джанет йеллен, сергей лавров, g7, евросоюз, euroclear, в мире