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Глава Якутии предложил ввести новые механизмы поддержки сельского хозяйства - РИА Новости, 13.06.2024
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Республика Саха (Якутия)
 
09:49 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/yakutiya-1952487569.html
Глава Якутии предложил ввести новые механизмы поддержки сельского хозяйства
Глава Якутии предложил ввести новые механизмы поддержки сельского хозяйства - РИА Новости, 13.06.2024
Глава Якутии предложил ввести новые механизмы поддержки сельского хозяйства
Новые механизмы поддержки сельского хозяйства введут в Якутии, в частности, в районах расширят полномочия муниципальных властей по распределению доведенных... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T09:49
2024-06-13T09:49
республика саха (якутия)
экономика
мирнинский район
айсен николаев
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ЯКУТСК, 13 июн - РИА Новости. Новые механизмы поддержки сельского хозяйства введут в Якутии, в частности, в районах расширят полномочия муниципальных властей по распределению доведенных субвенций, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Как отметил глава региона Айсен Николаев в ходе отчета исполнительных органов госвласти республики перед парламентом (Ил Тумэн) за 2023 год, развитие крупных товарных производств, рост производительности труда, внедрение новых технологий для глубокой переработки и расширения ассортимента сельхозпродукции должны изменить облик аграрного сектора Якутии. "Николаев предложил расширить полномочия муниципальных районов по распределению доведенных субвенций на поддержку сельхозпроизводителей... Для ускорения ежегодного распределения средств субвенций глава предложил передать полномочия по утверждению ставок субсидий в сельском хозяйстве на уровень исполнительных органов власти, по аналогии со ставками в оленеводстве, когда процесс доведения средств до районов ускорился почти на два месяца", - рассказали в пресс-службе. Руководитель республики подчеркнул, что главы районов просят расширить эти полномочия по самостоятельно определенным приоритетным направлениям, в целях их более эффективного использования. "Считаю, такие подходы целесообразными и прошу народных депутатов поддержать эти инициативы", - сказал Николаев в рамках встречи. По его словам, уже приняты решения о создании территорий развития местного производства в Хангаласском, Намском и в Мирнинском районах. В пресс-службе отметили, что глава Якутии поручил открыть не менее 15 таких территорий для насыщения внутреннего рынка местными товарами и услугами.
https://ria.ru/20240517/patrushev-1946799010.html
https://ria.ru/20240609/yakutiya-1951781778.html
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экономика, мирнинский район, айсен николаев
Республика Саха (Якутия), Экономика, Мирнинский район, Айсен Николаев

Глава Якутии предложил ввести новые механизмы поддержки сельского хозяйства

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Архивное фото
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ЯКУТСК, 13 июн - РИА Новости. Новые механизмы поддержки сельского хозяйства введут в Якутии, в частности, в районах расширят полномочия муниципальных властей по распределению доведенных субвенций, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Как отметил глава региона Айсен Николаев в ходе отчета исполнительных органов госвласти республики перед парламентом (Ил Тумэн) за 2023 год, развитие крупных товарных производств, рост производительности труда, внедрение новых технологий для глубокой переработки и расширения ассортимента сельхозпродукции должны изменить облик аграрного сектора Якутии.
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"Николаев предложил расширить полномочия муниципальных районов по распределению доведенных субвенций на поддержку сельхозпроизводителей... Для ускорения ежегодного распределения средств субвенций глава предложил передать полномочия по утверждению ставок субсидий в сельском хозяйстве на уровень исполнительных органов власти, по аналогии со ставками в оленеводстве, когда процесс доведения средств до районов ускорился почти на два месяца", - рассказали в пресс-службе.
Руководитель республики подчеркнул, что главы районов просят расширить эти полномочия по самостоятельно определенным приоритетным направлениям, в целях их более эффективного использования.
"Считаю, такие подходы целесообразными и прошу народных депутатов поддержать эти инициативы", - сказал Николаев в рамках встречи.
По его словам, уже приняты решения о создании территорий развития местного производства в Хангаласском, Намском и в Мирнинском районах. В пресс-службе отметили, что глава Якутии поручил открыть не менее 15 таких территорий для насыщения внутреннего рынка местными товарами и услугами.
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Республика Саха (Якутия)ЭкономикаМирнинский районАйсен Николаев
 
 
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