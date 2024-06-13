https://ria.ru/20240613/yakutiya-1952487569.html

Глава Якутии предложил ввести новые механизмы поддержки сельского хозяйства

Глава Якутии предложил ввести новые механизмы поддержки сельского хозяйства - РИА Новости, 13.06.2024

Глава Якутии предложил ввести новые механизмы поддержки сельского хозяйства

Новые механизмы поддержки сельского хозяйства введут в Якутии, в частности, в районах расширят полномочия муниципальных властей по распределению доведенных... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T09:49

2024-06-13T09:49

2024-06-13T09:49

республика саха (якутия)

экономика

мирнинский район

айсен николаев

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ЯКУТСК, 13 июн - РИА Новости. Новые механизмы поддержки сельского хозяйства введут в Якутии, в частности, в районах расширят полномочия муниципальных властей по распределению доведенных субвенций, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Как отметил глава региона Айсен Николаев в ходе отчета исполнительных органов госвласти республики перед парламентом (Ил Тумэн) за 2023 год, развитие крупных товарных производств, рост производительности труда, внедрение новых технологий для глубокой переработки и расширения ассортимента сельхозпродукции должны изменить облик аграрного сектора Якутии. "Николаев предложил расширить полномочия муниципальных районов по распределению доведенных субвенций на поддержку сельхозпроизводителей... Для ускорения ежегодного распределения средств субвенций глава предложил передать полномочия по утверждению ставок субсидий в сельском хозяйстве на уровень исполнительных органов власти, по аналогии со ставками в оленеводстве, когда процесс доведения средств до районов ускорился почти на два месяца", - рассказали в пресс-службе. Руководитель республики подчеркнул, что главы районов просят расширить эти полномочия по самостоятельно определенным приоритетным направлениям, в целях их более эффективного использования. "Считаю, такие подходы целесообразными и прошу народных депутатов поддержать эти инициативы", - сказал Николаев в рамках встречи. По его словам, уже приняты решения о создании территорий развития местного производства в Хангаласском, Намском и в Мирнинском районах. В пресс-службе отметили, что глава Якутии поручил открыть не менее 15 таких территорий для насыщения внутреннего рынка местными товарами и услугами.

https://ria.ru/20240517/patrushev-1946799010.html

https://ria.ru/20240609/yakutiya-1951781778.html

мирнинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, мирнинский район, айсен николаев