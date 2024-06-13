https://ria.ru/20240613/vystavka-1952726301.html

В Донецке представили выставку картин, сделанных на плитах от бронежилетов

В Донецке представили выставку картин, сделанных на плитах от бронежилетов - РИА Новости, 13.06.2024

В Донецке представили выставку картин, сделанных на плитах от бронежилетов

Выставку "Русский стиль. Сталь" из картин, сделанных на плитах от бронежилетов, показали в Донецке, об этом рассказала художник и куратор проектов "После... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T21:44

2024-06-13T21:44

2024-06-13T22:24

культура

донецк

россия

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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Выставку "Русский стиль. Сталь" из картин, сделанных на плитах от бронежилетов, показали в Донецке, об этом рассказала художник и куратор проектов "После Иконы", член творческого союза художников России Светлана Чепрова. "Сегодня в Донецке я как куратор представляю выставку "Русский стиль. Сталь". В первую очередь она посвящена осмыслению тех исторических событий, в которых мы сейчас находимся посредством современного искусства. Мы раздали современным художникам стандартные армейские плиты от армейских бронежилетов и попросили выполнить на них свои художественные композиции", - сказала Чепрова. В выставке приняли участие 50 художников, среди них академические живописцы и лауреаты премий, а также студенты художественных вузов и художники-графитчики, каждый из которых превратил в артобъект одну плиту от бронежилета, художественные композиции выставили в одном из донецких музеев. "На данный момент у нас около 50 плит, есть 50 плит, это численность комплектованного взвода, как мы знаем. Вот этот русский культурный код продвигать в своем искусстве, в замену тому искусству, которое у нас в последние десятилетия присутствовало на наших государственных площадках", - заявила она. Над выставкой работала кураторская группа в составе Антона Беликова, Светланы Чепровой (aka Foton Sveta), Лейлы Фаизовой, Веры Алиной и Ники Клёцки. Партнерами проекта выступили: Творческий Союз художников России "Ратник Тактикал" а также МГХПА им. Строгановых.

https://ria.ru/20240418/vystavka-1940848955.html

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Картины, выполненные на плитах от бронежилетов, на выставке "Русский стиль. Сталь" в Донецке Выставку "Русский стиль. Сталь" из картин, сделанных на плитах от бронежилетов, показали в Донецке. Об идее выставки журналистам рассказала ее куратор Светлана Чепрова. 2024-06-13T21:44 true PT1M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецк, россия