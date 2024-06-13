https://ria.ru/20240613/vyplaty-1952546796.html

В Минфине рассказали о выплате семьям с низкими доходами

В Минфине рассказали о выплате семьям с низкими доходами - РИА Новости, 13.06.2024

В Минфине рассказали о выплате семьям с низкими доходами

Ежегодная налоговая выплата семьям с низкими доходами, имеющим детей, будет производиться через институт социального казначейства за счет средств федерального... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T12:51

2024-06-13T12:51

2024-06-13T12:58

экономика

россия

алексей сазанов

министерство финансов рф (минфин россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569308847_0:34:3200:1834_1920x0_80_0_0_fd050cf64820f98a8a439b3a77e38095.jpg

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Ежегодная налоговая выплата семьям с низкими доходами, имеющим детей, будет производиться через институт социального казначейства за счет средств федерального бюджета, рассказал замминистра финансов Алексей Сазанов на заседании общественного совета при Минфине РФ. Сазанов рассказал членам общественного совета о предложенных правительством изменениях в налоговую систему России, среди которых, в частности - усиление прогрессии по НДФЛ. "Одновременно с увеличением налоговых ставок на доходы свыше 2,4 миллиона рублей в год предлагается предусмотреть по итогам года выплату для семей с детьми, среднедушевой доход которых ниже 1,5 прожиточных минимумов. Такая выплата будет равна 7% НДФЛ, уплаченных работающими членами такой семьи, то есть эффективная ставка НДФЛ составит 6%", - сказал Сазанов. "Эта выплата будет производиться через институт социального казначейства и идти за счет федерального бюджета, что позволит не затрагивать доходы субъектов Российской Федерации", - объяснил замминистра. Социальное казначейство объединяет различные социальные выплаты и пособия и позволяет гражданам получать поддержку без сбора документов и личного посещения различных инстанций.

https://ria.ru/20240612/ipoteka-1952333542.html

https://ria.ru/20240208/ndfl-1926267104.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, алексей сазанов, министерство финансов рф (минфин россии)