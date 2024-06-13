Рейтинг@Mail.ru
В Минфине рассказали о выплате семьям с низкими доходами - РИА Новости, 13.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:51 13.06.2024 (обновлено: 12:58 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/vyplaty-1952546796.html
В Минфине рассказали о выплате семьям с низкими доходами
В Минфине рассказали о выплате семьям с низкими доходами - РИА Новости, 13.06.2024
В Минфине рассказали о выплате семьям с низкими доходами
Ежегодная налоговая выплата семьям с низкими доходами, имеющим детей, будет производиться через институт социального казначейства за счет средств федерального... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T12:51
2024-06-13T12:58
экономика
россия
алексей сазанов
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569308847_0:34:3200:1834_1920x0_80_0_0_fd050cf64820f98a8a439b3a77e38095.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Ежегодная налоговая выплата семьям с низкими доходами, имеющим детей, будет производиться через институт социального казначейства за счет средств федерального бюджета, рассказал замминистра финансов Алексей Сазанов на заседании общественного совета при Минфине РФ. Сазанов рассказал членам общественного совета о предложенных правительством изменениях в налоговую систему России, среди которых, в частности - усиление прогрессии по НДФЛ. "Одновременно с увеличением налоговых ставок на доходы свыше 2,4 миллиона рублей в год предлагается предусмотреть по итогам года выплату для семей с детьми, среднедушевой доход которых ниже 1,5 прожиточных минимумов. Такая выплата будет равна 7% НДФЛ, уплаченных работающими членами такой семьи, то есть эффективная ставка НДФЛ составит 6%", - сказал Сазанов. "Эта выплата будет производиться через институт социального казначейства и идти за счет федерального бюджета, что позволит не затрагивать доходы субъектов Российской Федерации", - объяснил замминистра. Социальное казначейство объединяет различные социальные выплаты и пособия и позволяет гражданам получать поддержку без сбора документов и личного посещения различных инстанций.
https://ria.ru/20240612/ipoteka-1952333542.html
https://ria.ru/20240208/ndfl-1926267104.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569308847_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_a9be305323932344baecaaf05a8d444f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, алексей сазанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Алексей Сазанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
В Минфине рассказали о выплате семьям с низкими доходами

Налоговая выплата семьям с детьми будет идти через социальное казначейство

© РИА Новости / Владимир Баранов | Перейти в медиабанкТабличка на здании Министерства финансов РФ
Табличка на здании Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Владимир Баранов
Перейти в медиабанк
Табличка на здании Министерства финансов РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Ежегодная налоговая выплата семьям с низкими доходами, имеющим детей, будет производиться через институт социального казначейства за счет средств федерального бюджета, рассказал замминистра финансов Алексей Сазанов на заседании общественного совета при Минфине РФ.
Сазанов рассказал членам общественного совета о предложенных правительством изменениях в налоговую систему России, среди которых, в частности - усиление прогрессии по НДФЛ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Путин продлил выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки
12 июня, 10:30
"Одновременно с увеличением налоговых ставок на доходы свыше 2,4 миллиона рублей в год предлагается предусмотреть по итогам года выплату для семей с детьми, среднедушевой доход которых ниже 1,5 прожиточных минимумов. Такая выплата будет равна 7% НДФЛ, уплаченных работающими членами такой семьи, то есть эффективная ставка НДФЛ составит 6%", - сказал Сазанов.
"Эта выплата будет производиться через институт социального казначейства и идти за счет федерального бюджета, что позволит не затрагивать доходы субъектов Российской Федерации", - объяснил замминистра.
Социальное казначейство объединяет различные социальные выплаты и пособия и позволяет гражданам получать поддержку без сбора документов и личного посещения различных инстанций.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Правительство России одобрило новый вычет по НДФЛ на 400 тысяч рублей в год
8 февраля, 21:06
 
ЭкономикаРоссияАлексей СазановМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала