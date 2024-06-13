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Сальдо обвинил ВСУ в провоцировании пожаров в Херсонской области - РИА Новости, 13.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:57 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/vsu-1952572397.html
Сальдо обвинил ВСУ в провоцировании пожаров в Херсонской области
Сальдо обвинил ВСУ в провоцировании пожаров в Херсонской области - РИА Новости, 13.06.2024
Сальдо обвинил ВСУ в провоцировании пожаров в Херсонской области
Украинские войска обстреливают поля, где началась уборка раннего урожая, и лесные массивы в Херсонской области, чтобы спровоцировать пожары, сообщил губернатор... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T13:57
2024-06-13T13:57
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
происшествия
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреливают поля, где началась уборка раннего урожая, и лесные массивы в Херсонской области, чтобы спровоцировать пожары, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "Невзирая ни на что, херсонские аграрии начали уборку раннего урожая… Противник пытается помешать – обстреливает поля с целью поджечь их. Обстреливает лесные массивы для того, чтобы тоже создать пожары", - сказал Сальдо журналистам. Он добавил, что в течение предшествующей недели в Херсонской области обстрелы со стороны ВСУ привели к ряду достаточно трагических событий. "Большое количество FPV-дронов, которые летают, которые наносят ущерб. Если противник раньше говорил, оправдывал свои действия, что он по военным объектам бьет, то сейчас оправдываться ему нечем. Гоняются за скорой помощью и поджигают их, гоняются за коммунальщиками", - добавил Сальдо.
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херсонская область , владимир сальдо, происшествия, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Происшествия, Россия, Вооруженные силы Украины
Сальдо обвинил ВСУ в провоцировании пожаров в Херсонской области

Сальдо: ВСУ обстреливают поля и леса в Херсонской области, чтобы начались пожары

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреливают поля, где началась уборка раннего урожая, и лесные массивы в Херсонской области, чтобы спровоцировать пожары, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Невзирая ни на что, херсонские аграрии начали уборку раннего урожая… Противник пытается помешать – обстреливает поля с целью поджечь их. Обстреливает лесные массивы для того, чтобы тоже создать пожары", - сказал Сальдо журналистам. Он добавил, что в течение предшествующей недели в Херсонской области обстрелы со стороны ВСУ привели к ряду достаточно трагических событий.
"Большое количество FPV-дронов, которые летают, которые наносят ущерб. Если противник раньше говорил, оправдывал свои действия, что он по военным объектам бьет, то сейчас оправдываться ему нечем. Гоняются за скорой помощью и поджигают их, гоняются за коммунальщиками", - добавил Сальдо.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоПроисшествияРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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