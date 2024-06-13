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Сальдо обвинил ВСУ в провоцировании пожаров в Херсонской области

Сальдо обвинил ВСУ в провоцировании пожаров в Херсонской области - РИА Новости, 13.06.2024

Сальдо обвинил ВСУ в провоцировании пожаров в Херсонской области

Украинские войска обстреливают поля, где началась уборка раннего урожая, и лесные массивы в Херсонской области, чтобы спровоцировать пожары, сообщил губернатор... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T13:57

2024-06-13T13:57

2024-06-13T13:57

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

происшествия

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреливают поля, где началась уборка раннего урожая, и лесные массивы в Херсонской области, чтобы спровоцировать пожары, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "Невзирая ни на что, херсонские аграрии начали уборку раннего урожая… Противник пытается помешать – обстреливает поля с целью поджечь их. Обстреливает лесные массивы для того, чтобы тоже создать пожары", - сказал Сальдо журналистам. Он добавил, что в течение предшествующей недели в Херсонской области обстрелы со стороны ВСУ привели к ряду достаточно трагических событий. "Большое количество FPV-дронов, которые летают, которые наносят ущерб. Если противник раньше говорил, оправдывал свои действия, что он по военным объектам бьет, то сейчас оправдываться ему нечем. Гоняются за скорой помощью и поджигают их, гоняются за коммунальщиками", - добавил Сальдо.

https://ria.ru/20240610/sadovoe-1951999120.html

херсонская область

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Кирилл Волков

херсонская область , владимир сальдо, происшествия, россия, вооруженные силы украины