https://ria.ru/20240613/vozgoranie-1952736555.html

В Москве тушат пожар у метро "Динамо"

В Москве тушат пожар у метро "Динамо" - РИА Новости, 13.06.2024

В Москве тушат пожар у метро "Динамо"

Возгорание тушат в здании в районе станции метро "Динамо" в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T23:07

2024-06-13T23:07

2024-06-13T23:20

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Возгорание тушат в здании в районе станции метро "Динамо" в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России."В ЦУКС Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: пр-д 1-й Боткинский, дом 7, где происходит загорание в здании. Огнеборцы проводят работы по ликвидации тушения. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240613/proisshestvie-1952517954.html

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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)