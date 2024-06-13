https://ria.ru/20240613/vozgoranie-1952736555.html
В Москве тушат пожар у метро "Динамо"
В Москве тушат пожар у метро "Динамо" - РИА Новости, 13.06.2024
В Москве тушат пожар у метро "Динамо"
Возгорание тушат в здании в районе станции метро "Динамо" в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T23:07
2024-06-13T23:07
2024-06-13T23:20
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Возгорание тушат в здании в районе станции метро "Динамо" в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России."В ЦУКС Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: пр-д 1-й Боткинский, дом 7, где происходит загорание в здании. Огнеборцы проводят работы по ликвидации тушения. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве тушат пожар у метро "Динамо"
МЧС: в Москве тушат возгорание в районе станции метро "Динамо"