https://ria.ru/20240613/vizit-1952736219.html

Замгоссекретаря США посетит Ереван с трехдневным визитом

Замгоссекретаря США посетит Ереван с трехдневным визитом - РИА Новости, 13.06.2024

Замгоссекретаря США посетит Ереван с трехдневным визитом

Замгоссекретаря США Ричард Верма прибудет в Ереван в 17 июня с трехдневным визитом для участия в армяно-американском форуме, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T23:05

2024-06-13T23:05

2024-06-13T23:05

в мире

ереван

сша

армения

никол пашинян

арарат мирзоян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933462032_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_befd4b0f2a121262ac1c804a8c2216f4.jpg

ЕРЕВАН, 13 июн - РИА Новости. Замгоссекретаря США Ричард Верма прибудет в Ереван в 17 июня с трехдневным визитом для участия в армяно-американском форуме, сообщили в пресс-службе американского посольства в Армении. "Первый заместитель госсекретаря по вопросам управления и ресурсов Ричард Верма посетит Ереван с официальным визитом 17-19 июня для участия в армяно-американском форуме, посвященном вопросам демократии в системе местного самоуправлении. Он также встретится с премьер-министром Николом Пашиняном и министром иностранных дел Араратом Мирзояном. Этот визит свидетельствует о нашем намерении и дальше укреплять двусторонние связи с армянским народом", - говорится сообщении, опубликованном на странице посольства в соцсети Facebook*.Отмечается, что Верма возглавит делегацию представителей Калифорнии, Канзаса, Мичигана, Монтаны и Пенсильвании. Его будут сопровождать Нина Хачигян, которая возглавляет недавно созданную в госдепартаменте команду субнациональной дипломатии, и специальный представитель по коммерческим и деловым вопросам Сара Моргентау. "Делегация встретится с представителями государственного и частного секторов и гражданского общества", - заявили в диппредставительстве.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240610/peskov-1951918358.html

ереван

сша

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ереван, сша, армения, никол пашинян, арарат мирзоян