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Замгоссекретаря США посетит Ереван с трехдневным визитом - РИА Новости, 13.06.2024
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23:05 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/vizit-1952736219.html
Замгоссекретаря США посетит Ереван с трехдневным визитом
Замгоссекретаря США посетит Ереван с трехдневным визитом - РИА Новости, 13.06.2024
Замгоссекретаря США посетит Ереван с трехдневным визитом
Замгоссекретаря США Ричард Верма прибудет в Ереван в 17 июня с трехдневным визитом для участия в армяно-американском форуме, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T23:05
2024-06-13T23:05
в мире
ереван
сша
армения
никол пашинян
арарат мирзоян
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ЕРЕВАН, 13 июн - РИА Новости. Замгоссекретаря США Ричард Верма прибудет в Ереван в 17 июня с трехдневным визитом для участия в армяно-американском форуме, сообщили в пресс-службе американского посольства в Армении. &quot;Первый заместитель госсекретаря по вопросам управления и ресурсов Ричард Верма посетит Ереван с официальным визитом 17-19 июня для участия в армяно-американском форуме, посвященном вопросам демократии в системе местного самоуправлении. Он также встретится с премьер-министром Николом Пашиняном и министром иностранных дел Араратом Мирзояном. Этот визит свидетельствует о нашем намерении и дальше укреплять двусторонние связи с армянским народом&quot;, - говорится сообщении, опубликованном на странице посольства в соцсети Facebook*.Отмечается, что Верма возглавит делегацию представителей Калифорнии, Канзаса, Мичигана, Монтаны и Пенсильвании. Его будут сопровождать Нина Хачигян, которая возглавляет недавно созданную в госдепартаменте команду субнациональной дипломатии, и специальный представитель по коммерческим и деловым вопросам Сара Моргентау. "Делегация встретится с представителями государственного и частного секторов и гражданского общества", - заявили в диппредставительстве.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, ереван, сша, армения, никол пашинян, арарат мирзоян
В мире, Ереван, США, Армения, Никол Пашинян, Арарат Мирзоян
Замгоссекретаря США посетит Ереван с трехдневным визитом

Замгоссекретаря США Верма прибудет в Ереван с 17 по 19 июня

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕреван
Ереван - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Ереван. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 13 июн - РИА Новости. Замгоссекретаря США Ричард Верма прибудет в Ереван в 17 июня с трехдневным визитом для участия в армяно-американском форуме, сообщили в пресс-службе американского посольства в Армении.
«

"Первый заместитель госсекретаря по вопросам управления и ресурсов Ричард Верма посетит Ереван с официальным визитом 17-19 июня для участия в армяно-американском форуме, посвященном вопросам демократии в системе местного самоуправлении. Он также встретится с премьер-министром Николом Пашиняном и министром иностранных дел Араратом Мирзояном. Этот визит свидетельствует о нашем намерении и дальше укреплять двусторонние связи с армянским народом", - говорится сообщении, опубликованном на странице посольства в соцсети Facebook*.

Отмечается, что Верма возглавит делегацию представителей Калифорнии, Канзаса, Мичигана, Монтаны и Пенсильвании. Его будут сопровождать Нина Хачигян, которая возглавляет недавно созданную в госдепартаменте команду субнациональной дипломатии, и специальный представитель по коммерческим и деловым вопросам Сара Моргентау.
«
"Делегация встретится с представителями государственного и частного секторов и гражданского общества", - заявили в диппредставительстве.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреЕреванСШААрменияНикол ПашинянАрарат Мирзоян
 
 
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