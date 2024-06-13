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Замгоссекретаря США посетит Ереван с трехдневным визитом
Замгоссекретаря США посетит Ереван с трехдневным визитом - РИА Новости, 13.06.2024
Замгоссекретаря США посетит Ереван с трехдневным визитом
Замгоссекретаря США Ричард Верма прибудет в Ереван в 17 июня с трехдневным визитом для участия в армяно-американском форуме, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T23:05
2024-06-13T23:05
2024-06-13T23:05
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ЕРЕВАН, 13 июн - РИА Новости. Замгоссекретаря США Ричард Верма прибудет в Ереван в 17 июня с трехдневным визитом для участия в армяно-американском форуме, сообщили в пресс-службе американского посольства в Армении. "Первый заместитель госсекретаря по вопросам управления и ресурсов Ричард Верма посетит Ереван с официальным визитом 17-19 июня для участия в армяно-американском форуме, посвященном вопросам демократии в системе местного самоуправлении. Он также встретится с премьер-министром Николом Пашиняном и министром иностранных дел Араратом Мирзояном. Этот визит свидетельствует о нашем намерении и дальше укреплять двусторонние связи с армянским народом", - говорится сообщении, опубликованном на странице посольства в соцсети Facebook*.Отмечается, что Верма возглавит делегацию представителей Калифорнии, Канзаса, Мичигана, Монтаны и Пенсильвании. Его будут сопровождать Нина Хачигян, которая возглавляет недавно созданную в госдепартаменте команду субнациональной дипломатии, и специальный представитель по коммерческим и деловым вопросам Сара Моргентау. "Делегация встретится с представителями государственного и частного секторов и гражданского общества", - заявили в диппредставительстве.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, ереван, сша, армения, никол пашинян, арарат мирзоян
В мире, Ереван, США, Армения, Никол Пашинян, Арарат Мирзоян
Замгоссекретаря США посетит Ереван с трехдневным визитом
Замгоссекретаря США Верма прибудет в Ереван с 17 по 19 июня