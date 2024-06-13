https://ria.ru/20240613/viza-1952536553.html

Минэкономразвития предложило ввести многократные визы в Россию

Минэкономразвития предложило ввести многократные визы в Россию - РИА Новости, 13.06.2024

Минэкономразвития предложило ввести многократные визы в Россию

Минэкономразвития предлагает ввести многократные визы в Россию, а также пересмотреть сроки их действия и стоимость, сообщил заместитель министра экономического... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T12:13

2024-06-13T12:13

2024-06-13T12:32

новости - туризм

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Минэкономразвития предлагает ввести многократные визы в Россию, а также пересмотреть сроки их действия и стоимость, сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков в ходе российского туристического форума "Путешествуй!" "Мы выходим с конкретными предложениями на коллег из других ведомств. Это вопрос тарификации, увеличения кратности, срока пребывания, срока действия единой электронной визы", - сказал Вахруков. "Еще дополнительно, на наш взгляд, и эксперты это подтверждают, эффект может принести многократная виза со сроком действия 15 месяцев или два года. То, чего на сегодня нет, поэтому это одно из основных направлений", - продолжил он. По части изменения сроков действия виз Минэкономразвития, по словам Вахрукова, предлагает обратить внимание на фактор сезонности. "Например, для Китая и Ближнего Востока это разные периоды, когда будет максимально востребован туризм в Россию. Китайский Новый год, например, это январь-февраль, а Ближний Восток - это декабрь, июль, август. То есть мы смотрим на то, в какие периоды года максимально востребован будет наш туристический продукт", - пояснил замминистра.

https://ria.ru/20240501/bezviz-1943229097.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости - туризм, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)