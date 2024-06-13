https://ria.ru/20240613/vengriya-1952596772.html

В Венгрии допустили появление войск НАТО на Украине

В Венгрии допустили появление войск НАТО на Украине - РИА Новости, 13.06.2024

В Венгрии допустили появление войск НАТО на Украине

Если НАТО начнет миссию на Украине, рано или поздно в западных регионах окажутся войска альянса, хотя бы в качестве миротворцев, при этом Венгрия не обязана... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T15:09

2024-06-13T15:09

2024-06-13T15:09

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БУДАПЕШТ, 13 июн - РИА Новости. Если НАТО начнет миссию на Украине, рано или поздно в западных регионах окажутся войска альянса, хотя бы в качестве миротворцев, при этом Венгрия не обязана будет принимать участие в ответных действиях в соответствии с 5 статьей Договора о НАТО, если эти войска там подвергнутся нападению, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. "Рано или поздно произойдет так, что если не будет быстро заключен мирный договор, в рамках миссии НАТО на Украине, хотя бы миротворческого характера, но в западных регионах Украины появятся войска НАТО. Если произойдет продвижение России, о военных планах (НАТО) говорится уже совершенно открыто", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге. По его словам, если такая миссия за пределами альянса "подвергнется атаке", то Венгрия "не обязана" будет оказывать военную помощь союзникам в соответствии с 5 статьей Договора НАТО.

https://ria.ru/20240605/nato-1950834911.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, венгрия, россия, нато