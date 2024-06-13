В Венгрии допустили появление войск НАТО на Украине
В Венгрии заявили, что рано или поздно на западе Украины появятся войска НАТО
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкНа Крепостном холме в Буде в Будапеште, Внегрия
На Крепостном холме в Буде в Будапеште, Внегрия. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 13 июн - РИА Новости. Если НАТО начнет миссию на Украине, рано или поздно в западных регионах окажутся войска альянса, хотя бы в качестве миротворцев, при этом Венгрия не обязана будет принимать участие в ответных действиях в соответствии с 5 статьей Договора о НАТО, если эти войска там подвергнутся нападению, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
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"Рано или поздно произойдет так, что если не будет быстро заключен мирный договор, в рамках миссии НАТО на Украине, хотя бы миротворческого характера, но в западных регионах Украины появятся войска НАТО. Если произойдет продвижение России, о военных планах (НАТО) говорится уже совершенно открыто", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге.
По его словам, если такая миссия за пределами альянса "подвергнется атаке", то Венгрия "не обязана" будет оказывать военную помощь союзникам в соответствии с 5 статьей Договора НАТО.