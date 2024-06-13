https://ria.ru/20240613/vengriya-1952589854.html

Венгрия не изменит миграционную политику из-за шантажа, заявили в Будапеште

Венгрия не изменит миграционную политику из-за шантажа, заявили в Будапеште - РИА Новости, 13.06.2024

Венгрия не изменит миграционную политику из-за шантажа, заявили в Будапеште

Венгрия не будет подчиняться финансовому шантажу со стороны суда ЕС и не изменит миграционную политику, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T14:45

2024-06-13T14:45

2024-06-13T14:50

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венгрия

евросоюз

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БУДАПЕШТ, 13 июн - РИА Новости. Венгрия не будет подчиняться финансовому шантажу со стороны суда ЕС и не изменит миграционную политику, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. Суд Евросоюза в Люксембурге в четверг приговорил Венгрию к штрафу в 200 миллионов евро а также к выплатам в миллион евро ежедневно из-за отказа выполнять предыдущие решения суда, связанные с нарушениями общеевропейских правил по приему мигрантов. "Венгрия не станет подчиняться финансовому шантажу и не изменит свою миграционную политику", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге. По его словам, "нормальный суд никогда бы не вынес такое решение". Политик назвал постановление оскорбительным, несправедливым и неприемлемым и подчеркнул, что оно "полностью противоречит всему, что мы думаем о европейском праве, венгерской конституции, защите внешних границ и эффективных действиях по борьбе с миграцией".

https://ria.ru/20240604/vengriya-1950386444.html

венгрия

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Кирилл Волков

в мире, венгрия, евросоюз