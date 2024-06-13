https://ria.ru/20240613/vengriya-1952589854.html
Венгрия не изменит миграционную политику из-за шантажа, заявили в Будапеште
Венгрия не изменит миграционную политику из-за шантажа, заявили в Будапеште - РИА Новости, 13.06.2024
Венгрия не изменит миграционную политику из-за шантажа, заявили в Будапеште
Венгрия не будет подчиняться финансовому шантажу со стороны суда ЕС и не изменит миграционную политику, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T14:45
2024-06-13T14:45
2024-06-13T14:50
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венгрия
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БУДАПЕШТ, 13 июн - РИА Новости. Венгрия не будет подчиняться финансовому шантажу со стороны суда ЕС и не изменит миграционную политику, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. Суд Евросоюза в Люксембурге в четверг приговорил Венгрию к штрафу в 200 миллионов евро а также к выплатам в миллион евро ежедневно из-за отказа выполнять предыдущие решения суда, связанные с нарушениями общеевропейских правил по приему мигрантов. "Венгрия не станет подчиняться финансовому шантажу и не изменит свою миграционную политику", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге. По его словам, "нормальный суд никогда бы не вынес такое решение". Политик назвал постановление оскорбительным, несправедливым и неприемлемым и подчеркнул, что оно "полностью противоречит всему, что мы думаем о европейском праве, венгерской конституции, защите внешних границ и эффективных действиях по борьбе с миграцией".
https://ria.ru/20240604/vengriya-1950386444.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, евросоюз
В мире, Венгрия, Евросоюз
Венгрия не изменит миграционную политику из-за шантажа, заявили в Будапеште
Администрация Орбана: Венгрия не изменит миграционную политику из-за шантажа ЕС
БУДАПЕШТ, 13 июн - РИА Новости. Венгрия не будет подчиняться финансовому шантажу со стороны суда ЕС и не изменит миграционную политику, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
Суд Евросоюза в Люксембурге
в четверг приговорил Венгрию к штрафу в 200 миллионов евро а также к выплатам в миллион евро ежедневно из-за отказа выполнять предыдущие решения суда, связанные с нарушениями общеевропейских правил по приему мигрантов.
"Венгрия не станет подчиняться финансовому шантажу и не изменит свою миграционную политику", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге.
По его словам, "нормальный суд никогда бы не вынес такое решение". Политик назвал постановление оскорбительным, несправедливым и неприемлемым и подчеркнул, что оно "полностью противоречит всему, что мы думаем о европейском праве, венгерской конституции, защите внешних границ и эффективных действиях по борьбе с миграцией".