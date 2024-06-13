https://ria.ru/20240613/vengriya-1952510625.html
Суд ЕС оштрафовал Венгрию
Суд ЕС оштрафовал Венгрию - РИА Новости, 13.06.2024
Суд ЕС оштрафовал Венгрию
Суд Евросоюза в Люксембурге приговорил Венгрию к штрафу в 200 миллионов евро, а также к выплатам в миллион евро ежедневно из-за отказа выполнять предыдущие... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T11:01
2024-06-13T11:01
2024-06-13T14:57
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БРЮССЕЛЬ, 13 июн — РИА Новости. Суд Евросоюза в Люксембурге приговорил Венгрию к штрафу в 200 миллионов евро, а также к выплатам в миллион евро ежедневно из-за отказа выполнять предыдущие решения суда, связанные с нарушениями общеевропейских правил по приему мигрантов, говорится в пресс-релизе ведомства."Речь идет о беспрецедентном и очень серьезном нарушении европейского права. Суд ЕС приговаривает Венгрию к штрафу в 200 миллионов евро и к штрафным выплатам в миллион евро в сутки за каждый день задержки", — указано в документе.В свою очередь, премьер Венгрии Виктор Орбан раскритиковал этот шаг Брюсселя."Решение суда ЕС оштрафовать Венгрию на 200 миллионов евро плюс один миллион евро в день за защиту границ Евросоюза возмутительно и неприемлемо. Похоже, что нелегальные мигранты для брюссельских бюрократов важнее, чем собственные, европейские граждане", — написал он в соцсети Х.В 2020 и 2021 годах Суд ЕС указывал в своих решениях, что положения некоторых законов Венгрии, касающиеся приема мигрантов, противоречат европейскому праву. Речь идет о законодательных поправках, принятых в 2018-м на фоне миграционного кризиса. Суд, в частности, указал на несоответствие европейскому праву положений об уголовном преследовании тех, кто оказывает содействие мигрантам в подаче документов для получения права на убежище.В декабре 2020 года Суд ЕС выносил решения против Венгрии из-за жестких ограничений в отношении мигрантов. В частности, суд указывал на "ограничение доступа к международной защите, незаконное помещение под стражу просителей такой защиты в транзитных зонах, перемещение в приграничные зоны незаконно прибывших граждан третьих стран без соблюдения гарантий, связанных с процедурой возврата".После миграционного кризиса в Европе власти Венгрии начали проводить жесткую политику в отношении мигрантов и беженцев, которые пересекают границы страны. За это Будапешт подвергался резкой критике со стороны гуманитарных агентств ООН и Евросоюза. В частности, в Брюсселе власти Венгрии критикуют прежде всего за отказ выполнять решения ЕС по миграционной политике.Суд Евросоюза также указывал, что все государства объединения должны выполнять решения суда и устранять указанные нарушения, в противном случае могут быть приняты финансовые санкции.
https://ria.ru/20240606/prizyv-1950928279.html
https://ria.ru/20240529/orban-1949236187.html
https://ria.ru/20240604/vengriya-1950367017.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, евросоюз, в мире, люксембург (округ), оон, европа
Венгрия, Евросоюз, В мире, Люксембург (округ), ООН, Европа
Суд ЕС оштрафовал Венгрию
Венгрию оштрафовали на 200 миллионов евро за нарушение правил по приему беженцев
БРЮССЕЛЬ, 13 июн — РИА Новости. Суд Евросоюза в Люксембурге приговорил Венгрию к штрафу в 200 миллионов евро, а также к выплатам в миллион евро ежедневно из-за отказа выполнять предыдущие решения суда, связанные с нарушениями общеевропейских правил по приему мигрантов, говорится в пресс-релизе ведомства.
"Речь идет о беспрецедентном и очень серьезном нарушении европейского права. Суд ЕС приговаривает Венгрию к штрафу в 200 миллионов евро и к штрафным выплатам в миллион евро в сутки за каждый день задержки", — указано в документе.
В свою очередь, премьер Венгрии Виктор Орбан раскритиковал этот шаг Брюсселя.
"Решение суда ЕС оштрафовать Венгрию на 200 миллионов евро плюс один миллион евро в день за защиту границ Евросоюза возмутительно и неприемлемо. Похоже, что нелегальные мигранты для брюссельских бюрократов важнее, чем собственные, европейские граждане", — написал он в соцсети Х.
В 2020 и 2021 годах Суд ЕС указывал в своих решениях, что положения некоторых законов Венгрии, касающиеся приема мигрантов, противоречат европейскому праву. Речь идет о законодательных поправках, принятых в 2018-м на фоне миграционного кризиса. Суд, в частности, указал на несоответствие европейскому праву положений об уголовном преследовании тех, кто оказывает содействие мигрантам в подаче документов для получения права на убежище.
В декабре 2020 года Суд ЕС выносил решения против Венгрии из-за жестких ограничений в отношении мигрантов. В частности, суд указывал на "ограничение доступа к международной защите, незаконное помещение под стражу просителей такой защиты в транзитных зонах, перемещение в приграничные зоны незаконно прибывших граждан третьих стран без соблюдения гарантий, связанных с процедурой возврата".
После миграционного кризиса в Европе
власти Венгрии начали проводить жесткую политику в отношении мигрантов и беженцев, которые пересекают границы страны. За это Будапешт
подвергался резкой критике со стороны гуманитарных агентств ООН
и Евросоюза. В частности, в Брюсселе
власти Венгрии критикуют прежде всего за отказ выполнять решения ЕС по миграционной политике.
Суд Евросоюза также указывал, что все государства объединения должны выполнять решения суда и устранять указанные нарушения, в противном случае могут быть приняты финансовые санкции.