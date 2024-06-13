https://ria.ru/20240613/valyuta-1952541188.html

В Петербурге не наблюдается ажиотажа в обменниках

В Петербурге не наблюдается ажиотажа в обменниках - РИА Новости, 13.06.2024

В Петербурге не наблюдается ажиотажа в обменниках

Очередей и ажиотажа не наблюдается в четверг утром в пунктах обмена валюты и банковских отделениях Санкт-Петербурга в связи с приостановкой торгов долларом и... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T12:31

2024-06-13T12:31

2024-06-13T12:31

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Очередей и ажиотажа не наблюдается в четверг утром в пунктах обмена валюты и банковских отделениях Санкт-Петербурга в связи с приостановкой торгов долларом и евро на Мосбирже, передает корреспондент РИА Новости. Так, рядом с популярным в городе обменником на Благодатной улице нет ни одного человека, внутри также не замечено посетителей. "К нам прибежало довольно много народа вчера вечером, но сегодня с открытия уже все нормально, люди успокоились", - сказал РИА Новости охранник обменного пункта. В двух банковских отделениях, где предоставляются услуги обмена валюты, также сообщили, что не сталкивались с ажиотажем. "Все абсолютно штатно, очередей нет", - рассказала представитель Сбера. Минфин США в среду сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). При этом управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ. С 13 июня Мосбиржа приостанавливает торги долларом США, евро и гонконгским долларом.

https://ria.ru/20240613/otkrytie-1952527362.html

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экономика, сша, россия, московская биржа, министерство финансов сша, сбер