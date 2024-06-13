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В Петербурге не наблюдается ажиотажа в обменниках - РИА Новости, 13.06.2024
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12:31 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/valyuta-1952541188.html
В Петербурге не наблюдается ажиотажа в обменниках
В Петербурге не наблюдается ажиотажа в обменниках - РИА Новости, 13.06.2024
В Петербурге не наблюдается ажиотажа в обменниках
Очередей и ажиотажа не наблюдается в четверг утром в пунктах обмена валюты и банковских отделениях Санкт-Петербурга в связи с приостановкой торгов долларом и... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T12:31
2024-06-13T12:31
экономика
сша
россия
московская биржа
министерство финансов сша
сбер
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Очередей и ажиотажа не наблюдается в четверг утром в пунктах обмена валюты и банковских отделениях Санкт-Петербурга в связи с приостановкой торгов долларом и евро на Мосбирже, передает корреспондент РИА Новости. Так, рядом с популярным в городе обменником на Благодатной улице нет ни одного человека, внутри также не замечено посетителей. "К нам прибежало довольно много народа вчера вечером, но сегодня с открытия уже все нормально, люди успокоились", - сказал РИА Новости охранник обменного пункта. В двух банковских отделениях, где предоставляются услуги обмена валюты, также сообщили, что не сталкивались с ажиотажем. "Все абсолютно штатно, очередей нет", - рассказала представитель Сбера. Минфин США в среду сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). При этом управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ. С 13 июня Мосбиржа приостанавливает торги долларом США, евро и гонконгским долларом.
https://ria.ru/20240613/otkrytie-1952527362.html
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экономика, сша, россия, московская биржа, министерство финансов сша, сбер
Экономика, США, Россия, Московская биржа, Министерство финансов США, Сбер
В Петербурге не наблюдается ажиотажа в обменниках

В пунктах обмена валюты и банках Петербурга не наблюдается очереди и ажиотажа

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПункт обмена валют
Пункт обмена валют - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Пункт обмена валют. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Очередей и ажиотажа не наблюдается в четверг утром в пунктах обмена валюты и банковских отделениях Санкт-Петербурга в связи с приостановкой торгов долларом и евро на Мосбирже, передает корреспондент РИА Новости.
Так, рядом с популярным в городе обменником на Благодатной улице нет ни одного человека, внутри также не замечено посетителей.
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"К нам прибежало довольно много народа вчера вечером, но сегодня с открытия уже все нормально, люди успокоились", - сказал РИА Новости охранник обменного пункта.
В двух банковских отделениях, где предоставляются услуги обмена валюты, также сообщили, что не сталкивались с ажиотажем.
"Все абсолютно штатно, очередей нет", - рассказала представитель Сбера.
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С 13 июня Мосбиржа приостанавливает торги долларом США, евро и гонконгским долларом.
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