https://ria.ru/20240613/vaktsina-1952565080.html

Минздрав выдал постоянное регистрационное удостоверение на "Конвасэл"

Минздрав выдал постоянное регистрационное удостоверение на "Конвасэл" - РИА Новости, 13.06.2024

Минздрав выдал постоянное регистрационное удостоверение на "Конвасэл"

Минздрав России выдал постоянное регистрационное удостоверение на вакцину от коронавируса "Конвасэл", ее эффективность относительно COVID-19 составила 85,2%,... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T13:41

2024-06-13T13:41

2024-06-13T13:41

общество

россия

вероника скворцова

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

коронавирус в россии

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Минздрав России выдал постоянное регистрационное удостоверение на вакцину от коронавируса "Конвасэл", ее эффективность относительно COVID-19 составила 85,2%, сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства. "Минздравом России выдано постоянное регистрационное удостоверение на субъединичную рекомбинантную вакцину "Конвасэл" для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Вакцина успешно прошла III фазу клинических исследований, в ходе которой доказана безопасность и эффективность препарата при однократном применении в дозировке 0,5 мл", - говорится в сообщении. Полученные результаты подтверждают, что эффективность вакцины относительно инфекции COVID-19 составляет 85,2%, а среди добровольцев старше 60 лет данный показатель равен 91,7%, отметили в ведомстве. Глава ФМБА Вероника Скворцова отметила, что выбор консервативного белка N в качестве действующего вещества позволил достичь высокой эффективности вакцины в отношении новых штаммов, его устойчивость к изменениям дает возможность прогнозировать, что препарат еще долгое время будет эффективен относительно вновь появляющихся вариантов коронавируса. -0-

https://ria.ru/20240515/vaktsinatsiya-1946112225.html

https://ria.ru/20240327/preparat-1936098226.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), коронавирус в россии