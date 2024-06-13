https://ria.ru/20240613/vaktsina-1952565080.html
Минздрав выдал постоянное регистрационное удостоверение на "Конвасэл"
Минздрав выдал постоянное регистрационное удостоверение на "Конвасэл" - РИА Новости, 13.06.2024
Минздрав выдал постоянное регистрационное удостоверение на "Конвасэл"
Минздрав России выдал постоянное регистрационное удостоверение на вакцину от коронавируса "Конвасэл", ее эффективность относительно COVID-19 составила 85,2%,... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T13:41
2024-06-13T13:41
2024-06-13T13:41
общество
россия
вероника скворцова
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
коронавирус в россии
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Минздрав России выдал постоянное регистрационное удостоверение на вакцину от коронавируса "Конвасэл", ее эффективность относительно COVID-19 составила 85,2%, сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства. "Минздравом России выдано постоянное регистрационное удостоверение на субъединичную рекомбинантную вакцину "Конвасэл" для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Вакцина успешно прошла III фазу клинических исследований, в ходе которой доказана безопасность и эффективность препарата при однократном применении в дозировке 0,5 мл", - говорится в сообщении. Полученные результаты подтверждают, что эффективность вакцины относительно инфекции COVID-19 составляет 85,2%, а среди добровольцев старше 60 лет данный показатель равен 91,7%, отметили в ведомстве. Глава ФМБА Вероника Скворцова отметила, что выбор консервативного белка N в качестве действующего вещества позволил достичь высокой эффективности вакцины в отношении новых штаммов, его устойчивость к изменениям дает возможность прогнозировать, что препарат еще долгое время будет эффективен относительно вновь появляющихся вариантов коронавируса. -0-
https://ria.ru/20240515/vaktsinatsiya-1946112225.html
https://ria.ru/20240327/preparat-1936098226.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), коронавирус в россии
Общество, Россия, Вероника Скворцова, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Коронавирус в России
Минздрав выдал постоянное регистрационное удостоверение на "Конвасэл"
Минздрав выдал постоянное удостоверение на вакцину от коронавируса "Конвасэл"
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Минздрав России выдал постоянное регистрационное удостоверение на вакцину от коронавируса "Конвасэл", ее эффективность относительно COVID-19 составила 85,2%, сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства.
"Минздравом России выдано постоянное регистрационное удостоверение на субъединичную рекомбинантную вакцину "Конвасэл" для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Вакцина успешно прошла III фазу клинических исследований, в ходе которой доказана безопасность и эффективность препарата при однократном применении в дозировке 0,5 мл", - говорится в сообщении.
Полученные результаты подтверждают, что эффективность вакцины относительно инфекции COVID-19 составляет 85,2%, а среди добровольцев старше 60 лет данный показатель равен 91,7%, отметили в ведомстве.
Глава ФМБА Вероника Скворцова
отметила, что выбор консервативного белка N в качестве действующего вещества позволил достичь высокой эффективности вакцины в отношении новых штаммов, его устойчивость к изменениям дает возможность прогнозировать, что препарат еще долгое время будет эффективен относительно вновь появляющихся вариантов коронавируса. -0-