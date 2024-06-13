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Экс-представитель НАТО в Москве раскрыл судьбу Украины в ближайшие месяцы
Экс-представитель НАТО в Москве раскрыл судьбу Украины в ближайшие месяцы - РИА Новости, 13.06.2024
Экс-представитель НАТО в Москве раскрыл судьбу Украины в ближайшие месяцы
Украину ждет медленное удушение из-за действий президента США Джо Байдена, заявил бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве Гарри Табах в интервью... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T22:09
2024-06-13T22:09
2024-06-13T22:09
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Украину ждет медленное удушение из-за действий президента США Джо Байдена, заявил бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве Гарри Табах в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka."Эта война при этой власти (администрации Байдена. — Прим. ред.) не закончится, будет удушение Украины и истощение", — полагает эксперт.По мнению Табаха, то, сколько продлится конфликт на Украине, решает "коллективный президент США", который может разрешить поставки оружия, но может их и остановить."Когда Байден не дал плана действия по ленд-лизу, я понял, что ленд-лиза не будет", — резюмировал он.Россия не раз подчеркивала, что западная военная помощь Украине ничего не меняет на поле боя и только затягивает конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью ВКС. Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240613/ukraina-1952720632.html
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В мире, Украина, США, Джо Байден, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, Вооруженные силы Украины, Москва, Воздушно-космические силы России
Экс-представитель НАТО в Москве раскрыл судьбу Украины в ближайшие месяцы
Экс-представитель НАТО: Украину ждет истощение из-за Байдена