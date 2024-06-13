https://ria.ru/20240613/ukraina-1952720632.html

В Киеве раскрыли, как Россия создала препятствие для взлета F-16

В Киеве раскрыли, как Россия создала препятствие для взлета F-16 - РИА Новости, 13.06.2024

В Киеве раскрыли, как Россия создала препятствие для взлета F-16

Самолетам F-16 будет сложно взлететь с украинских аэродромов, поскольку российские войска наносят по ним удары, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T21:03

2024-06-13T21:03

2024-06-13T21:03

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олег стариков

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Самолетам F-16 будет сложно взлететь с украинских аэродромов, поскольку российские войска наносят по ним удары, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в эфире YouTube-канала "Фабрика новостей"."Если взлетно-посадочную полосу разгромить, то такие самолеты, как F-16, они вообще-то высококачественные, но они очень капризные, когда взлетно-посадочная полоса должна быть идеально чистая. Если посмотрите на F-16, у него под брюхом воздухозаборник, <…> поэтому должно быть чисто", — рассказал эксперт.Стариков добавил, что советские самолеты, в отличие от американских F-16, неприхотливы благодаря воздухозаборнику, установленному сверху.Как отметил бывший сотрудник СБУ, авиабазы на Украине сейчас разрушаются ракетными ударами, а выравнивать и реконструировать их очень сложно. Западному истребителю будет непросто подниматься в воздух из-за сильно поврежденной инфраструктуры, резюмировал он.Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что, если F-16 будут принимать участие в боевых вылетах, то и они, и аэродромы, на которых они базируются, станут законной целью для российских вооруженных сил.По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия будет рассматривать поставку F-16 как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Однако их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, эти самолеты будут уничтожаться, как и другие виды вооружений, подчеркнул Лавров.

https://ria.ru/20240613/ukraina-1952647234.html

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в мире, россия, украина, киев, сергей лавров, андрей картаполов, олег стариков, служба безопасности украины, госдума рф, нато, f-16